Drake sorprendió con donaciones a personas sin hogar

El cantante canadiense Drake hizo esta semana una peculiar gira por el sur de Florida donde sorprendió a estudiantes, clientes de supermercados y personas sin techo que viven en refugios de Miami con donaciones que superan el millón de dólares, informaron hoy medios locales.

Aubrey Drake Graham, conocido artísticamente como Drake, intercaló sus acciones humanitarias con la grabación del vídeoclip de su nuevo single "God's Plan", que ya ha reemplazado a "Havana" de Camila Cabello en el número uno en la lista Hot 100 de Billboard.

La primera aparición de Drake fue el pasado lunes en un instituto, donde sorprendió a los jóvenes y les ofreció, ante su asombro, salir como extras en el vídeoclip de "God's Plan".

Este no fue el único gozo de esta peculiar jornada escolar, ya que, antes de irse, el cantante canadiense donó 25.000 dólares a la escuela y prometió abastecerles de uniformes escolares de su propia marca de ropa.

El camino filantrópico del rapero no paró ahí. Su próxima parada fue en la Universidad de Miami, donde esta vez dejó fuera de sí a Destiny James, una estudiante de Medicina al que le dio una beca de 50.000 dólares.

En un vídeo publicado por el periódico de la universidad, se puede apreciar a la joven con los ojos empañados por las lágrimas abrazando al cantante, quien también donó 10.000 dólares a la Escuela de Música Frost de la misma institución educativa.

El martes escogió el supermercado Sabor Tropical para continuar su semana altruista en el Sur de Florida, donde a través de un megáfono informó a los clientes de que la compra de ese día iba a su cargo.

Por la noche, el ganador de un premio Grammy se presentó en Lotus House, organización que da refugio a personas sin techo en el barrio de Overtown, para entregarles un cheque de 50.000 dólares.

"Él quiso sorprender y cambiar la vida de la gente. Estamos muy contentos de que haya venido, nuestros huéspedes se sintieron muy especiales y queridos", dijo Isabella Dell'Oca, directora del refugio Lotus House, al canal televisivo Local10.

Además, repartió tarjetas regalo por valor de 150 dólares a todas las mujeres y vino cargado con juguetes para los 140 niños que viven en el refugio.

