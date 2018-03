Duras críticas en redes a Farina por su nuevo cambio de look

Los cambios en las famosas nunca pasan de moda, sino que lo diga Farina que por estos días está estrenando look que consiste en unas trenzas largas negras hasta la cintura y las puntas blancas. Aunque el cambio va ligado a su estilo, a los usuarios no les gustó.

La foto en la que aparece ‘La nena fina’ con sus nuevas trenzas fue publicada por ella misma en Instagram y a pesar de que algunos elogian el look, son muchos los que coinciden en que no le queda bien. Sin embargo, ella ha hecho caso omiso a los comentarios negativos y ha publicado videos y otras fotos luciendo su cabello trenzado.

“Lo vivimos y lo llevamos en la sangre. Mis trenzas hechas en mi casa”, escribió en la publicación.

Cabe recordar que Farina es una de las artistas con más versatilidad a la hora de los cambios, pues la hemos visto con cabello largo, corto, rubio y ahora trenzado.

“Tienes tu cabello muy hermoso para ponerte eso que noooo te luce”, “Nooo fariii busca un mejor lugar para que te las hagan y ojalá sea una negra”, “A mi no me choca el look, pero no te las hicieron bien.”, "Noooo Noooo se ve terrible", fueron algunas de las críticas de usuarios en la web.

¿Te gustó?

Una publicación compartida de FARINA (@farinamusic) el Mar 21, 2018 at 1:29 PDT

Nosotros lo llevamos en la sangre. Normal. Una publicación compartida de FARINA (@farinamusic) el Mar 21, 2018 at 6:40 PDT