¿Borracho? Duras críticas a Silvestre Dangond por decir groserías en video

El cantante vallenato Silvestre Dangond vuelve a estar en el ojo del huracán. En esta oportunidad no fue por sus canciones, sino por lanzar groserías, aparentemente borracho.

Así quedó registrado en su cuenta de Instagram, donde realizó una transmisión en vivo mientras escucha sus canciones y toma varios tragos de whisky dentro de una camioneta, luego del cumpleaños de Diomar Garcia en Cúcuta.

"Me vale m*** estar piao. Mañana van a amanecer diciendo h**** Silvestre el mal ejemplo y no se qué y no se qué m****. Yo soy feliz, ¿qué tal y si me muero ahora? Si me muero ahora, ¡bacano! Fui feliz, fui feliz", dice Silvestre en medio de la transmisión.

Además agregó que el mejor pase de Rolando Ochoa fue el de la Ciquitrilla con el álbum de la Novena Batalla.

Si bien Silvestre no es el que maneja la camioneta, usuarios en las redes afirman que él como figura pública no debería dar esos espectáculos y malos ejemplos.

FUI FELIZZZ FUI FELIZZZ pic.twitter.com/Xfyu7xBWmj — Hernán Ariza (@HernanArizaG) 25 de septiembre de 2017

Por más plata que tenga no deja ser un gamín que solo retrasados mentales siguen. — don prudencio (@docthor_nosoy) 25 de septiembre de 2017

POR PERSONAS COMO ESTE MAMARRACHO ES QUE ESTE PAÍS NO PROGRESA, DANDO MAL EJEMPLO Y LO PREMIAN CON SU PROGRAMITA CHIMBO EN TV. HIJUEPUTAS! — Misántropo (@mospinahenao) 25 de septiembre de 2017

Silvestre que deje los show hablando de jesus y diciendo q esta transformado q sea feliz asi como lo dice.. — juan Pablo Alvarez (@jpablo106) 25 de septiembre de 2017