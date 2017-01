Duro intercambio de mensajes entre Young F y Mickey Love

Lo que empezó creyéndose como una simple broma pesada terminó siendo un verdadero enfrentamiento en redes sociales entre dos de los jóvenes de la nueva generación de la champeta. Mickey Love y Young F se tiraron literalmente los trapitos al sol en sus cuentas personales de Instagram y Facebook, lo que generó una ola de comentarios de sus seguidores quienes apuntaban a una misma idea, el género no está para divisiones. Sin embargo los artistas no dudaron en intercambiarse duros mensajes, que en pocos momentos se hicieron virales.

¿Qué pasó?

Mickey Love escribió un duro mensaje en su Facebook que inmediatamente obtuvo decenas de 'Me Gusta'. “A mis amigos que a veces tan ignorantes son, que creen que hay “notas extrañas o raras”, les digo que deben estudiar un poco más y que trabajen sin estar tirando tanto porque si de verdad tocara escoger algún día a los que cantan de verdad en la champeta, habría que dejar tirado a un poco que ni siquiera en vivo cantan sus canciones como las grabaron en el estudio... Feliz tarde y al que le caiga el guante que procure cambiar”, entre los comentarios figuró el de Young F, quien no dudó en responderle. “Habla claro. No me gusta la doble moral”, expresó el intérprete de 'Se me acabó el amor'.

Minutos después Mickey le confesó directamente a Young F que su publicación sí era para él. “Compa seré sincero la vaina es con usted y sabe que de aquí en adelante donde usted quiera le compito”.

Inmediatamente Young F escribió en su Facebook: “¡Resulta y pasa que ahora Mickey Love se ensaña en tirarme y meterse en lo que no es con el! ¿Qué hacemos con este gato? Estoy asqueado y no dejo pasar una más. Que pase lo que tenga que pasar. Si me vas a tirar mencióname y tira de frente como los hombres”. Sin embargo no tuvo que esperar mucho tiempo, pues Mickey Love le contestó: “De frente y hasta x tu espalda te tiro”.

Nos pusimos en contacto con ambos artistas, por su lado Mickey Love manifestó abiertamente que en su mensaje quiso dejar claro que está cansado de que Young F arremeta contra otros colegas de la champeta. “Siento que ofende mucho y trabaja poco”, afirmó.

Por su parte Young F nos comentó que fue Mickey Love quien empezó toda la disputa pues él en ningún momento se metió con Mickey. “Todo comenzó por él porque yo no le he dicho nada en ningún momento”, concluyó.

También se metió

Al ver el intercambio de mensajes entre Mickey Love y Young F, Mickey Bass no dudó en expresarse al respecto. “Se limitan hablando de champeta, porque es lo único que saben hacer. No porque tengas unos seguidores de más pongan las santas palabras, armonía, cadencia y música en sus sucias bocas. Por decisión de algunos unos suenan más pero yo siempre dejaré que el ritmo hable”, escribió en su cuenta de Facebook.

Al ver este mensaje Mickey Love no dudó en responderle en sus redes. “¡Esta boca sucia puede enseñarte lo que aún no sabes! Y ya son dos pa’ uno. Hasta en eso son cobardes”.