Edwin Martínez, el cartagenero que debutará como diseñador de ropa masculina

El joven cartagenero Edwin Martínez lanza ‘Libertad’, su primera colección de moda masculina con la que busca que los hombres mejoren su apariencia física, se identifiquen y reflejen sus personalidades. “Queremos el hombre de hoy se atreva a romper el estilo tradicional, queremos que innove, que se muestre imponente y que muestre su esencia a través de una prenda”, explica.

‘Libertad’ hace parte de su naciente proyecto Edwin Martínez Couture-Boutique, por ahora virtual, que surge a raíz de su historia personal. “Cuando era un adolescente sufrí de bullying porque era obeso y siempre trataba de vestir diferente a los demás, pero todo eso que pasé me llevó a ser fuerte”.

Él es un diseñador empírico, apasionado por el diseño desde muy pequeño. “Cuando te apasiona algo solo necesitas tener la mente abierta y las ganas de hacerlo y siempre me ha gustado diseñar, asesorar. me gusta ver que las personas se sienten contentas con lo que llevan puesto, de eso es lo que trata este proyecto, que no ha sido fácil, pero con la ayuda de mi familia y amigos lo hemos podido sacar adelante”.

Edwin define la moda como algo ‘infinito’, donde cada día hay más tendencias, nuevos avances, mayor competencia y sobre todo nuevas generaciones. “Este proyecto también hace un llamado a los jóvenes, que tengan en cuenta que el dinero no es una barrera para emprender, sino que se necesita valentía y coraje para tomar decisiones”.

El lanzamiento de la colección Libertad, de Edwin Martínez Couture-Boutique, será este domingo en Casa del Pozo Boutique Hostel, en Getsemaní, a a las 7 de la noche.