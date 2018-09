Eileen Moreno reveló nuevos detalles de su agresión por parte de su pareja

Luego de que la actriz colombiana Eileen Moreno, recordada por novelas como ‘Oye Bonita’ o ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’, denunciara el maltrato al que fue sometida por su novio, el también actor Alejandro García, en México, celebridades, seguidores y medios de comunicación no han parado de expresar sus mensajes de solidaridad en redes sociales.

Aunque solo hasta este miércoles, Eileen se decidió a contar los hechos, hoy se conocieron nuevos detalles de la fuerte golpiza que le dio su expareja y que la tienen incapacitada por 5 meses, con dolores en su cuerpo, rostro y en su alma, pues nunca se imaginó vivir de cerca este tipo de casos.

La actriz aprovechó las cámaras de Noticias Caracol para contar todo lo que sucedió cuando ella bajó del apartamento de su ex, desesperada y llena de sangre en su rostro rodeado de moretones.

“Yo estaba desesperada y le decía al portero: ‘míreme cómo estoy, por solidaridad ayúdeme. Yo puedo ser su hermana, su mamá, ayúdeme por favor’. Él me dice: ‘pues llame al 911’. Entonces yo llamé al 911 y sentía que ya se me iban las luces, sentía un pitido en los oídos. Yo decía: ‘Dios mío, tengo que ser fuerte, Eileen tienes que aguantar’. Llamo al 911 y alguien me contesta. Solo recuerdo que me decían del otro lado: ‘niña, cálmese, diga despacio la dirección en la que está’. Yo creo que estaba gritando como… ‘por favor, ayúdenme, estoy en tal dirección, Alejandro García, mi novio, me acaba de golpear. Necesito una ambulancia, estoy herida’. Cuelgo y el portero del edificio llama a Alejandro por el citófono y le dice: ‘la señorita acaba de llamar a la Policía’”, reveló Eileen.

Agregó que Alejandro bajó y se arrodilló ante ella pidiéndole perdón y a suplicarle que no lo denunciara, al tiempo que decía: ‘hija de tal por cual, cómo me vas a meter preso, cómo llamaste a la Policía, te pago lo que sea, no hables’. Sin embargo, ella se fue a un rincón llena de miedo, pues pensaba en la posibilidad de que su agresor le volviera a pegar.

Al llegar la Policía, lo primero que le preguntan es sobre si está segura de denunciar, a lo que ella responde: ‘No puedo creerlo, vea cómo me dejó’. Sin embargo, lo único que hicieron ellos fue llevarla a una estación de taxis para que ella misma se trasladara al hospital más cercano.

En el taxi, Eileen comenzó a grabarse videos para mandarle a su familia por si pasaba lo peor.

“Iba sola hasta el hospital, pero ya sentía que mi cuerpo no daba más, entonces me empecé a hacer videos como para mandarle a mis amigas, a mi familia, como… ‘miren, estoy vestida de tal manera, voy en un taxi, voy para tal hospital’, porque ya sentí miedo. Pensé: ‘si me le muero al taxista, este man me bota en cualquier lado y qué’. Estaba demasiado angustiada, pero me puse en estado de alerta, como ‘voy a luchar por mi vida’. Ahora lo recuerdo y digo: ‘para que yo haya reaccionado así, estando en el estado de salud tan grave en el que estaba, es como un instinto de supervivencia, tengo que luchar por mi vida. Si tengo que correr, corro; si tengo que gritar, grito’. Me grabé, llegué al hospital, pagué el taxi, literalmente abracé al portero del Hospital Español, y hasta ahí supe, ya no tuve más fuerzas”, mencionó.

Con voz entrecortada la actriz afirmó que “todas las parejas discuten, tienen problemas, la gente siente celos, desacuerdos, disgustos, lo que sea, pero nada, absolutamente nada, justifica que una persona te agreda al nivel de hacerte fracturas en la cara, causarte fracturas en la cara como me las causó a mí, que terminé en la clínica, con unas heridas tan graves. Por una pelea, porque un hombre sienta que puede mandar sobre ti y sobre tu cuerpo y gobernarte, y poder sentir la fuerza para querer agredirte, eso nada lo justifica”.

Finalmente reveló que solo llevaba 2 meses con el actor y que cuando sucedió todo, ella apenas tenía 2 semanas viviendo en su casa. Aunque él siempre demostró ser celoso, Eileen nunca pensó en que llegaría hasta el punto de pegarle, por lo que sintió la confianza de seguir en una relación con él.

Fue una amiga, la que se encargó de comunicarse con el consulado colombiano y solo en ese momento pudieron hacer la denuncia que empezó en la delegación de Cuauhtémoc y ya está en la Procuraduría de la Ciudad de México.

Aunque la horrorosa escena de violencia que sufrió Eileen ocurrió en julio, solo hasta ahora se atrevió a compartir su historia y el largo proceso de recuperación por el que debe pasar.

“Tengo fracturas múltiples de los huesos propios de la nariz, fractura de la órbita izquierda. No sé muy bien los términos médicos, lo que me explican es que en alguno de los golpes me fracturó el hueso de acá (abajo del ojo) y esto hace que la grasita que recubre, que protege al ojo, se escurra hacia el seno paranasal. En el ojo izquierdo tengo un desplazamiento hacia abajo, por eso me tuvieron que meter la malla de titanio y dos tornillos para lograr que mi ojo subiera y se empiece a desinflamar. Y moretones por todo el cuerpo, me dolía mucho una costilla”, dijo.

Contó además que “Hay muchos compañeros actores, gente del medio, preocupada. Les agradezco muchísimo porque son personas buenas que me quieren, y estaban preocupadas porque yo estaba desaparecida. Yo no había vuelto a contestar WhatsApp, a publicar cosas en Instagram, estaba desaparecida porque ya ni salgo a la calle. Es una situación tan humillante, hay días en que yo no he querido hablar con nadie, de estar encerrada porque me da pena que me vean así. Cuando ya me sentí más o menos decente de mi cara, decido dar una entrevista así, por Skype; antes no quería que nadie me viera”.

“Para mis papás esto ha sido muy doloroso, muy duro. A veces sentía que como hija les había fallado, pero todo mundo me dice que no, que yo no soy culpable de ser una víctima”, puntualizó Moreno, quien ahora espera recuperar su vida, su trabajo y sobretodo, su dignidad.