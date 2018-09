Eileen Moreno denunció violenta golpiza que le propinó su expareja

Todos los días vemos casos de mujeres que son atacadas por sus parejas, y aunque algunas salen vivas de la agresión, las secuelas de los golpes y las palabras ofensivas no se borran tan fácil.

Esta vez la víctima de agresiones por parte de su novio fue la actriz colombiana Eileen Moreno, recordada por novelas como ‘Oye Bonita’ o ‘Diomedes, el Cacique de la Junta’, quien no pudo seguir callando y decidió contar los hechos que, sin duda, la marcarán toda su vida.

La actriz reveló a través de sus redes sociales y de la W Radio que los hechos sucedieron en julio durante una cena en el apartamento donde vivía su manager y su pareja, el también actor Alejandro García, quien le pidió a Eileen ver los mensajes de su chat de Instagram y ante la negativa de ella, le lanzó graves ofensas y le arrebató a la fuerza el celular, sin embargo, la discusión no paró ahí.

Al ver a Alejandro con un comportamiento que nunca había sacado a la luz, la actriz prefirió tomar sus maletas y retirarse del lugar y aunque él la quiso detener, ella logró escapar de él.

"Él era una buena persona, aparentemente. Yo me sentí confiada, nunca me mostró que fuera una persona que llegara a estos extremos, por eso sentí la confianza de viajar a México y llegar a su casa", aseguró a la emisora.

Ella bajó, pero cuando iba por la portería recordó que se le había quedado el bolso con todos sus papeles, entre esos el pasaporte, por lo que trató de ingresar al apartamento, pero él le impidió la entrada. Sin embargo, Moreno se quedó en la escalera hasta las 7 de la mañana, mientras Alejandro seguía lanzando insultos por el chat.

Eileen no se dio por vencida y subió nuevamente al lugar, sin pensar en que esa sería la peor decisión de su vida.

“Cuando yo subo, a las 7 de la mañana, ya se había acabado la reunión. Entro al cuarto y, entonces, él otra vez tiene el celular y yo se lo quito… Esa manía que tiene de estar grabando todo; yo no me sospeché por qué lo hacía, ya luego fui entendiendo”, indicó.

Agregó que cuando fue a tomar sus cosas, él la agarra del cuello y del pelo, arrastrándola hasta el pasillo del noveno piso y pese a que pedía desesperadamente auxilio, nadie la ayudó.

“Él abre el ascensor, que llega directo al apartamento, y me tira ahí. Yo sigo gritando y pidiendo ayuda a mi mánager y este tipo [Alejandro] me manda un golpe con la mano abierta, al lado izquierdo de mi cara. Yo quedo aturdida… Es como ese instante de ¡no puedo creer que me esté pasando esto, mi novio me pegó!, y sigo gritando: ‘¡Auxilio, por favor ayúdenme!’, y viene otro puño durísimo; lo siento ya por la nariz, y ahí ya no tengo mucha claridad porque quedé aturdida. Ya yo no recuerdo cuántas veces me pateó, cuántas veces más me golpeó la cara”, contó la actriz.

Luego de eso, salió el hermano de su representante y fue cuando el actor dejó de golpearla, dándole la oportunidad a ella de salir corriendo hacia el cuarto de su mánager, quien vivía también en el mismo apartamento.

“Empiezo a tocarle la puerta de la habitación de mi mánager y le decía: ‘Le suplico que me abra, por favor, Alejandro me va a matar, ¡ayúdeme!’. Mi mánager abre, yo entro a la habitación y Alejandro se viene detrás y me decía: ‘Usted está loca, está loca, mire lo que me hace hacerle'”, manifestó.

Finalizó diciendo que: “Yo me miro al espejo y ahí es cuando veo que estaba hecha un monstruo. Tenía la cara llena de sangre; no podría abrir el ojo izquierdo. Sentí muchísimo miedo y en esas cosas instintivas de voy a luchar por mi vida, estoy sola en otro país, en una apartamento con tres hombres, uno pega y nadie hace nada, dije: ‘¡Qué tal este Alejandro llegue y me remate!’. Pensé en lo peor, agarré mi celular y mi instinto fue hacer un video pidiendo auxilio, diciendo: ‘Estoy en tal dirección, Alejandro García me pegó, ¡ayúdenme!’, y salí de ese apartamento“.

Tras la grave experiencia que sufrió la actriz y luego de poner la denuncia en México, Eileen tuvo que ser operada, pues sufrió golpes en la nariz, lesiones en la órbita del ojo y en el ojo, lesiones en el maxilar y mucho más, que le dejaron grandes secuelas, que hoy la tienen en recuperación por 5 meses.

La actriz aprovechó sus redes sociales para compartir su caso y extendió la invitación a las mujeres para que no sean maltratadas por ningún hombre.

"Amigos esta es una invitación a que las mujeres que también han sido víctimas de maltrato, se atrevan a denunciar ante la justicia y que la justicia esté de nuestra parte. #SiTocanAUnaTocanATodas", fue el mensaje con el que Eileen acompañó la foto donde muestra cómo quedó luego de las agresiones.

Según la W Radio, el consulado le ha prestado asistencia para velar por su atención médica adecuada y le brinda orientación y acompañamiento jurídico del proceso.

Alejandro García, el agresor, es reconocido por participar en novelas como 'La mamá del 10'. Aquí te mostramos algunas imágenes del actor: