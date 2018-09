Eileen Moreno no fue la única víctima de agresión por parte de Alejandro García

Tras el relato de Eileen Moreno sobre la agresión por parte de su expareja, han salido a la luz pública varios detalles relacionados con el caso de esta actriz colombiana. (Lea aquí: Eileen Moreno reveló nuevos detalles de su agresión por parte de su pareja)

En Instagram hemos podido ver la solidaridad de varios famosos como Carolina Cruz, Maleja Restrepo, Catalina Gómez, entre otros, que han expresado sus mensajes de apoyo total y repudio hacia la violencia contra la mujer.

Pero no solo personas del común y celebridades se han pronunciado. Gabriel Carvajal, reconocido fotógrafo, expuso su caso señalando al actor Alejandro García y lanzando palabras ofensivas en su contra.

“Lamento profundamente que tú TAMBIÉN hayas pasado por eso (también a mí me dio puñetazos alguna vez ese PRIMATE con ínfulas de actor) … Te admiro mucho. Por eso ESTOY CONTIGO EILEEN”, indicó el fotógrafo.

Carvajal aprovechó una de las publicaciones de Eileen en Instagram para contarle a los seguidores que él también fue víctima de agresión por parte del actor.

“Porque ningún CRETINO puede ir por el mundo creyendo que todo se soluciona con los PUÑOS. Sea o no actriz, mujer, hombre, NADIE merece ser víctima de la VIOLENCIA y menos aún de la INDIFERENCIA AJENA”, dijo.

Hasta el momento no se conocen más casos en contra del actor, pero la misma Eileen en entrevista con Canal Caracol dejó abierta la posibilidad de que existieran más casos de maltrato que incluyan a García.

“Cuando yo hice la denuncia fue más como un tema personal, diciendo: ‘Es que si sigo quedándome callada…’ Porque me estaba enloqueciendo, despertándome todos los días a las 4 de la mañana, pensando en que estoy en una cama, incapacitada, y esta persona sigue libre, y no quería ser su cómplice, porque cuando te quedas callado eres cómplice”, manifestó.

Agregó que “Cuando salió la noticia del hecho, empezó a recibir audios de gente que le decía que lo habían visto golpeando a otra chica hace un tiempo, sin embargo, esta nunca lo denunció.

“Les he hecho el llamado de que me digan quiénes son, que yo me contacto con ellas, les hablo para que se unan a esto. Es algo que yo pensaba en esa posibilidad, pero ayer la comprobé, de que sí hay más víctimas, lamentablemente”, puntualizó.

Ahora, Eileen no solo espera sanar sus heridas físicas sino también aquellas que le marcaron el alma.