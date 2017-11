El balonazo que le dio Katy Perry a un fan en pleno concierto

Como “el mejor momento de su vida” catalogó un fan el instante en que Katy Perry le tiró una pelota en la cara en pleno concierto en Salt Lake City en Estados Unidos.

El hecho fue captado por la cámara del mismo joven, que emocionado grababa el show de la artista, pero cuando esta interpretaba su éxico Roar, varias pelotas aparecieron en el escenario y fueron pateadas por Katy, quien sin darse cuenta dirigió una de estas a la cara del fanático.

Sin embargo, Jordan Hanks, el chico afectado, no dudó en compartir en sus redes el hecho asegurando que era: "El mejor momento de su vida".

Al final del clip se puede ver cuando Hanks recoge su celular del suelo y asimila el golpe con mucho humor.

That time @katyperry wrecked my face in SLC The single best moment of my life #WITNESSTHETOUR #WitnessTheBlackEye #BlackEyeWitness pic.twitter.com/pseu003QEA

— Jordan Hanks (@jordanhanks) 25 de noviembre de 2017