El besito, la ilusión y la humanidad de los latinos en el Grammy

De Jesse & Joy a Illya Kuryaki & The Valderramas, pasando por Fonseca, Carla Morrison y la Sonora Santanera: todos buscan este domingo un Grammy tras levantar también el gramófono en la edición latina del premio.

Cuatro categorías enteras están dedicadas a la música latina, que se entregan en la ceremonia previa a la gala del domingo en Los Ángeles.



Besito e ilusión

El popular dúo de los hermanos estadounidense-mexicanos Huerta aspirará con "Un besito más" al gramófono al Mejor Álbum Pop Latino, que el año pasado ganó Ricky Martin.



Se trata del álbum previo al más reciente del dúo, "Echoes of Love", que es bilingüe y un éxito.



El sencillo que da nombre al álbum está inspirado en la muerte del padre durante el proceso de composición. "Sé que no querías marcharte / sé que te querías quedar / Donde estés un día iré a visitarte / solo guárdame un besito más", dice la letra que Joy canta con Juan Luis Guerra.



Gaby Moreno, que ganó el Grammy Latino a Mejor Nuevo Artista en 2013, llegará a la gala con "Ilusión", su quinto álbum, por el que fue nominada.



El trabajo rompe el molde y vuelve a la "vieja escuela" con un enfoque analógico que mezcla el folk americano, el soul, el blues, el country rock y un pop alternativo latino... en inglés y español.



La guatemalteca, que contribuyó en la composición de todas las canciones, aborda temas como el de la migración y la violencia de género, interpretados con una voz dulce y emotiva.



La italiana Laura Pausini, que compite con "Similares", se dijo "bendecida" y aseguró que además estará hinchando por Adele, de las grandes favoritas, pues se "reconoce en su estilo de música".



El argentino Diego Torres busca el galardón con "Buena vida" y la banda colombiana de pop rock Sanalejo, con "Seguir latiendo".



"Cuando el disco tiene esa respuesta en la gente, y encima viene una nominación a un premio o una distinción, es un incentivo", dijo el argentino al diario uruguayo El Observador.



Humanidad

"L.H.O.N. (La Humanidad O Nosotros)" de Illya Kuryaki & The Valderramas, que ganó como Mejor Álbum de Música Alternativa, buscará repetir en la categoría Mejor Álbum de Rock, Música Urbana o Alternativa Latina.



La banda argentina liderada por Dante, hijo del fallecido Luis Alberto Spinetta, también ganó en el Grammy Latino el Mejor Video Musical Versión Corta con "Gallo Negro".



"L.H.O.N.", el octavo disco de estudio de la banda, fue grabado en 2015 y está compuesto por 13 temas, en uno de los cuales, "Ey Dios", canta también Natalia Lafourcade, que el año pasado ganó el premio al Mejor Álbum de Rock, Música Urbana o Alternativa Latina junto con el rapero Pitbull.



"Plantea una especie de dogma, de confrontación, es donde nosotros nos confrontamos con las cosas que no nos gustan de la humanidad", expresó Dante Spinetta en una entrevista con el sitio Vívelo Hoy.



"No queremos ser parte de la humanidad que le pisa la cabeza a los demás, que destruye la ecología, que destruye el mundo, ni parte de la humanidad que construye muros para vivir en los países", siguió en referencia a la política migratoria del presidente Donald Trump.



En la misma categoría alternativa está la mexicana Morrison, que cuando ganó en Las Vegas, expresó sobre el mandatario: "íQue ningún cabrón naranja nos quite la sensibilidad espiritual!".



La puertorriqueña iLe, hermana de los miembros de Calle 13 y nominada a Mejor Artista Nuevo en los Grammy Latinos, buscará también ganar con su "Ilevitable".



El colombiano Fonseca compite por su parte con "Conexión" por Mejor Álbum Tropical, categoría que Rubén Blades ganó hace un año y en la que también compite La Sonora Santanera con su disco por su 60 aniversario.