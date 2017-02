El beso de Amparo Grisales que dejó sin palabras a Pipe Bueno

El primer capítulo de ‘Yo me llamo’ llegó cargado de besos entre jurados, malas audiciones, lagrimas y muchas risas, que marcaron tendencia en redes este lunes. Las críticas, los comentarios y las burlas fueron los ingredientes principales del lanzamiento de la nueva edición del reality musical, que busca el doble exacto de los artistas, y que en esta ocasión trajo dos caras nuevas a la mesa de jurados.

Pipe Bueno, Cesar Escola y Amparo Grisales son los encargados de escoger a los mejores imitadores del país. El programa arrancó con la convocatoria de Barranquilla, donde algunos participantes fueron elogiados por los jueces, mientras otros fueron sacados por su mala actuación.

¡Se calentó la audición!

La 'Diva de Colombia' nuevamente dio de qué hablar en el programa, esta vez por el coqueteo y atrevido beso en la boca que le dio a su compañero de set Pipe Bueno. El beso ocurrió minutos después de la audición de Alejandro Fernández, pero al ver que Pipe tenía dudas sobre si pasar o no al imitador, Amparo decidió convencerlo con un apasionante pico. ¡Y no fue uno sino dos!

“Tú, de alguna manera, mandas en mí”, dijo Bueno, a lo que ella respondió: Yo te doy un besito, si dices que sí”.

Luego, el cantante miró al participante y exclamó: “Papi, te recontrallamás Alejandro Fernández”.

El momento tuvo muchas críticas en redes. Algunos están de acuerdo con la diva conquistadora, otros la rechazan y otros se burlan de la “obvia” actuación de los jurados para subir el rating del programa.

Revive el momento del apasionante beso de Grisales con Pipe.

Momentos emotivos

La audición no solo trajo instantes de efervescencia sino también momentos emotivos, sobre todo para una de las más exigentes jurados, Amparo Grisales.

La diva demostró que tiene su lado dulce, cuando ‘Yo me llamo Juan Gabriel’ entró al set y con guitarra en mano comenzó a cantar ‘Te voy a olvidar’, una de las más reconocidas del Divo de Juárez. Al no generar seguridad en los jueces, el participante interpretó ‘Amor eterno’, canción que hizo llorar a Grisales, quien no se pudo contener al recordar a su madre, fallecida hace poco.

¿Qué dijo la gente del primer capítulo?

El programa fue el orden del día. El lanzamiento despertó risas, enojos, burlas e indignación de televidentes, que afirmaron que esta quinta temporada volvió con lo mismo de años anteriores: Amparo, la exigente y coqueta, Pipe Bueno el agradable y el jurado técnico César Escola. Muchos internautas coincidieron en que en el reality sigue apareciendo “la ridiculez y los momentos sobre actuados” de los jurados para generar polémica y rating al canal.