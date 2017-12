El cambio de look de Manuela Gómez que es tendencia en redes

No cabe duda que Manuela Gómez sigue siendo una de las ex protagonistas más polémicas de las redes sociales, pues siempre da de qué hablar no solo por sus cambios de look extremos sino también por su arrolladora actitud. (Leer aquí: Manuela Gómez revolucionó las redes con polémico cambio de look)

Esta vez la paisa cautivó a sus seguidores con su nuevo color de cabello, que pasó de ser totalmente rubio a ser platinado con iluminaciones moradas.

"El antes y el después de crazy color TORMENTA", dijo Manuela en la publicación que hizo en Instagram para mostrar su nuevo look y de paso promocionar el producto de su compañía.

Los usuarios en la web no dieron espera y lanzaron comentarios sobre el nuevo color de la paisa, asegurando que el tono le queda muy bien y otros preguntaban por el producto.

Cabe recordar que hace algunos meses, Manuela también mostró su nueva apariencia en redes que consistía en un cabello rubio casi blanco, por lo que fue muy criticada, pues los internautas afirmaban que no le quedaba bien el look. Sin embargo, ella respondió con un video donde dejó claro que le gusta ser “rubia teñida, con cejas y pestañas oscuras”.

“No te pongas mal cuando alguien hable mal de ti, recuerda que la gente exitosa es criticada por gente mediocre y envidiosa”, agregó la antioqueña en esa ocasión.

A diferencia de sus otros compañeros de Protagonistas de Novela, Manuela se ha concentrado en sacar adelante su empresa de productos por Internet, que al parecer ha tenido éxito, pues constantemente la vemos promocionando mercancía de todo tipo.



Crazy color TORMENTA es un matizante natural con INVIMA. No tiene quimicos y es 100% natural. TODA LA INFO @paradisebymanugomez wapp 3012925810 3002236904 3017595979 #matizante #medellin #manugomezfranco #variedadvirtualmg #paradisebymanugomez #crazycolor #tormenta Una publicación compartida de Manuela Gomez (@manugomezfranco) el 10 de Dic de 2017 a la(s) 6:25 PST

El antes y el despues de crazy color TORMENTA. @paradisebymanugomez wapp 3012925810 3002236904 301759597 #crazycolor #tormenta #paradisebymanugomez Una publicación compartida de Manuela Gomez (@manugomezfranco) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 7:15 PST