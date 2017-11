Cartagenero participante de 'A Otro Nivel' es señalado de apuñalar a su pareja

En la noche de ayer, el cantante cartagenero de champeta urbana Leo Fénix y exparticipante del reality 'A Otro Nivel' del canal Caracol, se vio involucrado en un caso de violencia doméstica. (Lea aquí: Dos cartageneros que están ‘A otro nivel’)

Su pareja sentimental, Danis Paola Zambrano, manifestó que tras una discusión en su vivienda en el barrio San Pedro Mártir, éste le propinó una golpiza. Pero no solo eso, según ella, también le habría causado dos heridas en la pierna con un arma blanca.

Tras los hechos, Zambrano se dirigió a un centro asistencial en la ciudad, donde le cerraron la herida con 15 puntos de sutura.

Sin embargo, horas más tarde, el músico publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que lo sucedido es mentira y que su "exmujer" se habría autoflagelado por motivo de celos.

"Por un simple mensaje que me llegó, tu te proporcionaste esas puñaladas en tu pierna y luego saliste a la calle diciendo que yo te lo hice. Tu no tienes perdón de Dios, y tu para el cielo no vas, eso sí te lo puedo asegurar", señaló Fénix en un aparte del video.

Danis en distintas ocasiones compartió en su cuenta de Facebook imágenes con el intérprete, además de mensajes de amor y apoyo a su carrera musical. Aquí algunas de ellas: