El cantante surcoreano Kim Jong-hyun muere en un aparente caso de suicidio

El excantante principal del conocido grupo surcoreano de K-Pop SHINee, Kim Jong-hyun, falleció hoy en un aparente caso de suicidio, según informó la Policía.

Kim, de 27 años y más conocido por su nombre de pila, fue hallado inconsciente en un apartamento alquilado del barrio de Cheongdam, en el sur de Seúl.

Fuentes informan que, luego de que la hermana del cantante recibiera una carta escrita por el mismo Jonghyun donde explicaba las razones de su suicidio, esta llamó a las autoridades, quienes acudieron de inmediato a la casa del cantante coreano.

Me tiemblan las manos, ya se confirmó ésta tragedia que horrible todo ésto, me duele el corazón por su familia, sus amigos, sus compañeros de grupo y sus fans. No puedo imaginarme su dolor, lo siento mucho. Y que en Paz descanses Jonghyun.

