El cartagenero que grabará con Piso 21

El talento cartagenero sigue regalándonos alegrías gracias a su disciplina y constancia, esta vez es uno de los artistas revelación de la música urbana el que nos enorgullece con su más reciente triunfo. No se trata del lanzamiento de una canción o de algún premio a su carrera, Gaby nos comparte su felicidad tras haber logrado a través de un concurso en redes sociales una colaboración musical con una de las agrupaciones más exitosas del momento: Piso 21. El intérprete de ‘Uno se cura’ contó más detalles de su participación.

¡Gran apoyo!

Fueron más de 19 mil Me gusta los que obtuvo Gaby en el video con el que participó en el concurso que Piso 21 convocó a finales de octubre a través de sus redes sociales, lo que lo hizo uno de los merecedores de un viaje a Medellín, que se realizaría entre el 12 y el 13 de diciembre, para conocerse con la agrupación y grabar un acústico del tema ‘Déjala que vuelva’, donde le agregará la parte que él mismo escribió: “Ellos mencionaron a los ganadores el pasado 25 de noviembre. Me contactaron a través de mensajes directos de Instagram, luego me llamaron y me comentaron acerca el viaje. Estamos ultimando detalles como tiquetes y eso”, nos contó.

Tremenda producción

Gaby y el director del video, Harvin Lewis, tenían claro que iban a participar pero para ganar, no pretendían quedar entre los finalistas únicamente. Para ello decidieron elaborar un clip con una reconocida técnica llamada Time Lapse o Stop Motion, que consiste en tomar tantas fotos en secuencia que parezcan un video. “Empezamos en la India Catalina y era de día, cuando terminamos ya era algo de noche, en el video pueden verlo. La gente ese día nos miraba como que ‘ellos qué hacen’, pero el resultado fue maravilloso”, expresa el talentoso joven, quien seguramente en los próximos días nos sorprenderá con varias imágenes y videos al lado de Piso 21, lo mejor es que no solo esto hace parte del premio, sino que Gaby viajaría con el grupo a acompañarlos en varias de sus presentaciones.