El cine que sabe a Bazurto All Stars

Imagine a un par de hermanos con un récord Guinnes bastante peculiar: llevan 19 años reprobando el grado 11 de bachillerato. Ese es el centro de la trama en ‘De regreso al colegio’, una película original de Antonio Merlano que se estrena en Colombia el 30 de agosto. Antonio es un actor sincelejano que hace carrera en Hollywood, habló con nosotros y nos cuenta por qué la ‘sabrosura pura’ de Cartagena estará en la cinta.

Es una comedia

La película ya fue grabada en Santa Marta y Bogotá, y entre la nómina de actores están, además de Antonio, Marlon Moreno, Carolina Acevedo, Hernán Méndez, Victoria Hernández, Haydee Ramírez, Beto Arango, Liz Bitar, Juan Alfonso ‘El Gato’ Baptista, Carlos Areces y Ariel Levy. También veremos a Tostao -cantante de ChocQuibTown- y a influencers de las redes sociales como Luisa Fernanda W y Matthew Windey. Y el sabor cartagenero lo pondrán los chicos de Bazurto All Stars.

“Estamos empezando la producción del soundtrack de la película, y la idea con Bazurto All Stars es hacer una colaboración para toda la secuencia inicial de créditos, con una canción original de ellos”, explica Antonio. “El socio mío, que se llama Matthew Windey, me habló de Bazurto y me sonó de una... soy bien fanático de la champeta que hace el grupo. Hoy -ayer- vine a Cartagena especialmente a conocer a los muchachos y a mostrarles lo que sería el clip de la película”.

La cinta es bastante cómica, confiesa Antonio, y es tipo documental. Apenas el miércoles terminaron de grabarla y está pensada para toda Iberoamérica.

¿Por qué ‘De regreso al colegio’ enganchará al público? Sencillo: porque todos hemos ido al colegio, muchos han perdido el año, quién no sabe lo que es un “machete”... “En algún punto de la película, todos se van a identificar”, señala Antonio.

Si el público cumple, y en agosto va a ver ‘De regreso al colegio’, Antonio ya ha pensado en dos producciones más: “si a esta película le va bien, ya tengo diseñada una trilogía. Voy a hacer dos películas más... ‘De regreso al colegio II’ y la precuela”.

Y esto dice Bazurto...

“Estamos muy contentos por la invitación que nos han hecho para participar en esta película... De verdad que es un gusto hacer parte de este proyecto, que Bazurto aporte su granito de arena y, bueno, esperamos que sea un éxito”, asegura Pierre Magallanes, de Bazurto All Stars.

Pierre también nos confesó que se acerca una sorpresa para todos sus fanáticos: el 7 de junio lanzan su próxima canción... todavía no tienen nombre, pero esperan que sea un exitazo.