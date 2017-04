El conmovedor mensaje con el que imitador de Martín Elías despidió a su ídolo

“Destrozado”, así está Jorge Luis Jerez Zurita, imitador de Martín Elías en ‘Yo me llamo’, reality del canal Caracol, quien a pesar de haber salido pronto del programa siguió con la idea de cantar los éxitos junto al artista vallenato en las tarimas del país. Hoy, a dos días de la muerte de Martín, Jorge realizó una promesa a través de sus redes sociales de seguir con el legado de este ídolo musical.

El imitador, quien se ganó el cariño de los colombianos gracias a su buena actuación en el programa, afirmó que en sus constantes diálogos por teléfono con Martín, éste siempre lo apoyó y lo aconsejó para mejorar algunos detalles del personaje, lo que despertó en él una gran admiración hacia uno de los hijos del recordado Diomedes Díaz.

“Manito yo lo voy ayudar a seguir adelante, váyase para Valledupar que yo lo subo a la tarima a cantar conmigo”, fueron las últimas palabras que le dijo el intérprete vallenato a Jorge, horas antes del accidente.

El ex participante de ‘Yo me llamo’ seguía fielmente a través de redes sociales cada uno de los pasos de Martín. Presentaciones, fotos, videos, entre otros, eran su inspiración, tanto así que cuando se enteró del grave estado de salud en la que se encontraba el cantante, no dudo en compartir un mensaje en sus redes pidiendo donantes de sangre O negativo para ayudar a salvar la vida del artista.

Finalmente, cuando se conoció la fatal noticia este imitador no podía creerlo, solo en algunos minutos pudo asimilar la muerte de su ídolo y fue así como publicó un conmovedor tuit.

“Manito @martineliasdiaz siempre estarás en nuestros corazones. Viviré orgulloso de ti y por siempre serás #ELGRANMARTINELIAS”, fue el mensaje que acompañó la foto blanco y negro de Martín Elías.

Este domingo, Jorge se encuentra en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar donde permanece el cuerpo del joven en cámara ardiente, para, junto a otros grandes artistas, darle el último adiós a quien fue su inspiración desde siempre.

Cabe recordar que luego de ser un orgulloso vendedor de peto en Cartagena, donde reside con su familia, Jerez decidió imitar al Gran Martín Elías y fue así como años después se presentó al reality ‘Yo me llamo’. Hoy seguirá cantando a la altura de Martín canciones como ‘Ábrete’, ‘El látigo’ y ‘El terremoto’, las cuales marcaron el inicio de la exitosa carrera del menor de la dinastía Díaz, que el pasado Viernes Santos perdió la vida en un accidente de tránsito. (Lea aquí: Jorge Luis Jerez, de vender peto a imitador de Martín Elías)

Estos fueron los tuits.