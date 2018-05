El rifirrafe que protagonizaron en redes J Balvin y Aleks Syntek por el reguetón

En todo un revuelo en redes se convirtió una expresión lanzada por Aleks Syntek en Instagram mientras esperaba un vuelo junto a sus hijos.

El mexicano escuchó una canción de J Balvin y Jowell y Randy y aprovechó su red para cuestionar que a las 10 de la mañana sonará ese tipo de música considerada “pornográfica para los antros de noche”.

Además dijo que estas canciones no son aptas para escucharse en lugares públicos de día, pues no le hacen bien a nadie y mucho menos a sus hijos.

"10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto 'Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo'. Dejen la música para ANTRO pornográficas para los Antros de noche. No durante el día en lugares públicos. Mis hijos te lo van a agradecer", fueron las palabras del mexicano en su publicación.

Como era de esperarse, la publicación de Syntek no fue bien tomada por J Balvin quien manifestó: "Necesitas cariño, afecto y mucho amor !!! @syntekoficial como latino por favor no pelees, solo acepta las diferencias eleva tu conciencia lo que llamamos TOLERANCIA. Vamos a enviarle abrazos".

Pero no solo el colombiano respondió al ataque de Syntek, sino también otros reconocidos reguetoneros como Bad Bunny y Árcangel, quienes salieron a la defensa de su género.

Por su parte, Aleks volvió a compartir otro mensaje en Twitter diciendo: “Uds. lo saben, a mi solo me interesa el bien común. Me preocupa el mundo que estamos heredando a nuestros niños. Mucha devoción hacia la lujuria, al control sobre los demás, el poder y el dinero, pero poquísima inteligencia espiritual".

Hasta el momento Balvin no ha vuelto a comentar más nada del polémico tema.

Aquí las publicaciones de algunos reguetoneros con respecto al comentario del cantante mexicano.