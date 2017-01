El desplante que un actor le hizo a periodista en plena entrevista

A María Luisa Valdés, periodista del programa matutino de entretenimiento mexicano, Vivalavi, la dejaron con la palabra en la boca en plena entrevista.

La periodista se disponía a hacerle unas preguntas al actor Juan Diego Covarrubias, cuando cometió un error que enfureció al actor y provocó que este abandonara la conversación de inmediato.

Los hechos que quedaron grabados en un video y la periodista lo mostró en el programa Vivalavi, dejan ver que ella en ves de llamarlo Juan Diego Covarrubias, le dijo Juan Carlos Covarrubias, y este enseguida gritó “¡Corte!, si no te sabes mi nombre, ¿cómo vas a seguir la entrevista?", y sin dudarlo salió del estudio donde se realizaba la entrevista dejando la reportera sorprendida y abandonada.

“Este muchachito, que ha hecho dos o tres telenovelas, de repente, yo me confundí y en lugar de decirle Juan Diego Covarrubias, le dije Juan Carlos Covarrubias. No le dije, oye Armando Manzanero o alguien totalmente distinto. O sea, sí le dije bien su apellido y primer nombre, el segundo no lo dije bien” dijo María Luisa antes de mostrar la grabación en el programa.

Por su parte el actor que ha participado en las novelas 'Teresa', 'Amor bravío' y 'De que te quiero, te quiero' respondió a los hechos con un mensaje en sus redes sociales y con un video en el que se burla, parodiando la situación.

Quieres respeto ? Respeta a los demás! Si tienes una profesión prepárate para hacerla bien... no critiques, solo enfócate en lo tuyo ! — Juan Diego Cova (@JUANDIEGOCOVA1) 14 de enero de 2017