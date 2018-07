Señorita Cartagena 2018: desfile en traje de baño

Las cuatro aspirantes a Señorita Cartagena saben que la hora de la verdad está cerca, por eso ayer dieron todo de sí para brillar en su presentación a los medios de comunicación y al público cartagenero que asistió al Hotel Intercontinental.

La cita era a las diez de la mañana, y allí estaban las reinas, algunas más nerviosas que otras, pero listas para desfilar en ropa casual y en traje de baño. Las acompañaron sus asesores, por supuesto, familiares y amigos más cercanos... y por dos rostros bastante reconocidos en la ciudad: las exreinas Elida Castro y Yeimy Paola Vargas.

¿Cómo se sintieron?

Ninguna negó los nervios. Tanto Nathalia Blanco, como Yaiselle Tous, Angie Mujica y Luisa Fernanda Puente, sabían que el gran reto del destape era superar el susto y mostrar lo mejor de sí mismas... ¡Y lo lograron!

Angie Mujica Ballesteros, por ejemplo, aseguró sentirse “tranquila y feliz” tras el evento.

“Me siento feliz de estar aquí, con mis compañeras, me gusta que la competencia sea fuerte, porque aún así sé que puedo desempeñarme muy bien y conseguir la corona”. Ella recuerda que, en 2014, cuando concursó en el Reinado de la Independencia por el barrio Alcibia, la criticaron por un supuesto exceso de peso... “en ese momento me criticaron y hubo revuelo, por eso me esforcé en bajar de peso y me preparé”, comentó. Cuando le preguntamos por su motivación, ella aseguró que estaba entre el público: su mamá. “Ella no había podido viajar a Cartagena, ustedes saben que, por mis estudios, vivimos en Bucaramanga, pero llegó hoy a apoyarme. Al verla en el público me inspira, me motiva a dar lo mejor de mí”.

Pese a que es modelo hace años, Yaiselle Tous Tejada dice que esta pasarela fue una experiencia completamente nueva... “Esta fue mi primera vez con tanto público como reina. Estaba nerviosa, aunque me siento muy preparada. Me siento muy feliz, no puedo dejar de sonreír porque este es un momento muy clave. Aunque no eligieron a nadie, y para muchos no pasó nada, siento que es un paso y que lo lograré. Es un paso más para mi objetivo, que es ser Señorita Cartagena. También sentí el calor del público, me sentí muy aceptada”, comentó.

Para Luisa Fernanda, que ya nos había contado sobre su temor a exponerse en público, el destape real, lejos de ser algo traumático, fue un momento enriquecedor, que le dio aún más confianza en sí misma. “Fue una experiencia inolvidable. Enriquecedora. Si subí o bajé, eso depende de los espectadores, pero yo estoy muy segura de lo que soy, de lo que mostré. Cada vez estoy más cerca de ser la nueva Señorita Catagena”, dijo Luisa Fernanda Puente Escobar.

Finalmente, Nathalia Blanco Mathieu, una de las favoritas del público, nos contó que se siente segura y apoyada. “Me he sentido súper bien, confianza, segura. Entusiasmada por mostrar cada vez más. No sé si subí o bajé con el destape, lo que sé es que lo disfruté muchísimo. Estamos a poco tiempo de que se termine este concurso y creo que hay que gozarse cada momento, ¡y me gocé este” Me sentí muy segura, así que creo que subí (risas)”, Nathalia.

Se acerca "el día"

Mañana, a las 4 de la tarde, comienza la ceremonia para elegir a la mujer que nos representará en el Concurso Nacional de la Belleza 2018, que se realizará en noviembre. A un día de la gala, te mostramos las fortalezas y los aspectos por trabajar de cada aspirante. ¿Cómo les fue en pasarela?¿Cuál es el cuerpo más tonificado? ¿Y el fogueo a medios?

Nathalia Blanco: ‘el cuerpo de tu vida’

Fue la encargada de abrir cada desfile. En el primero, optó por un talego largo de estampado, con fucsias fuertes que resaltaban muy bien su tono de piel. Lució el cabello ondulado y un maquillaje muy suave, que la hacía lucir fresca, pero al mismo tiempo imponente. Para el segundo desfile, en traje de baño, se mantuvo siempre muy segura en la pasarela, lo cual cautivó al público que la da como una de las favoritas. Si hablamos de cuerpos, Nathalia posee el mejor de la competencia: tonificado, saludable y armonioso. Para algunos, debe emparejar su tono de piel para lucir perfecta.

Angie Mujica: ímpetu ante las cámaras

Angie fue la segunda en salir ante el público y escogió un atuendo más formal en su primera salida: lució un vestido coctel por encima de las rodillas y tacones gruesos, que la hacían ver recatada ante la pasarela. Esta vez, Angie lució su cabello suelto, con un maquillaje bastante recargado que marcó sus facciones. El público elogió su rostro. Para su segundo desfile, Angie escogió un traje de baño morado, que contrastó perfectamente con su piel. A juicio del público, la candidata necesita tonificar piernas y abdomen. En pasarela luce un poco tímida.

Luisa Puente: un rostro encantador

El público parecía coincidir en una cosa: el rostro de Luisa es bellísimo. Los espectadores la aplaudieron, pese a que, por ratos, se mostró nerviosa en la pasarela. Para su primera salida escogió un atuendo muy suelto y colorido. Para la segunda pasarela, Luisa optó por un vestido de baño enterizo y de color azul turquí, que combinaba perfectamente con su piel.

Entre los puntos a mejorar de Luisa Fernanda están sus piernas. Para algunos, necesita tonificarlas. En cuanto a pasarela, la aspirante podría mejorar su seguridad.

Yaiselle Tous: la armonía en pasarela

Yaiselle fue la última en pisar la pasarela, pero no la menos importante. Es la candidata con más porte, gracias a sus 1,74 metros y a su impecable pasarela. Su experiencia como modelo se notó desde que pisó el escenario y dio un giro. Para empezar, lució una falta y blusa de colores suaves, que la hacían ver muy natural y llena de mucho brillo. Supo lucir perfectamente su traje de baño de dos piezas de color verde, y se llevó todos los aplausos del público. Su color de piel es impecable, su cuerpo está tonificado, aunque podría trabajar un poco más las piernas.