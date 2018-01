El emotivo mensaje con el que Will Smith celebró sus 20 años de casado

Un emotivo mensaje en la cuenta de Instagram de Will Smith para su esposa, se ha convertido en tendencia en las redes sociales.

El actor aprovechó su aniversario número 20 para sorprender a su pareja Jada Pinkett, pero no solo logró cautivarla a ella sino a muchos de sus seguidores, quienes elogiaron las bellas palabras de Will y el amor de esta pareja, considerada una de las más sólidas de la farándula internacional.

"Hace veinte años, en un día como hoy, nos cogimos de la mano y caminamos hacia el altar de la manera más ingenua posible", dice parte del mensaje que está acompañado de una foto de la pareja, al parecer el día de su boda.

"Esto es lo que he aprendido desde entonces...El amor es como la jardinería; yo he aprendido a centrar mis esfuerzos en ayudarte a que florezcas y te conviertas en lo que tú quieras ser (en lo que naciste para ser), en lugar de exigirte que te conviertas en lo que mi frágil ego pudiera necesitar que fueras. He aprendido a encontrar el placer en alimentar tus sueños, en lugar de pelear contigo para satisfacer mis inseguridades y necesidades egoístas. He aprendido que el amor es escuchar, que el amor es dar. Que el amor es libertad. Feliz aniversario, mi reina. Viviré ahora y siempre dedicado en cuerpo y alma a alimentar tu mayor verdad", termina la romántica publicación de Smith hacia su amada esposa.

Cabe recordar que Will hace algunos días afirmó que para su aniversario no había preparado ni salidas especiales, ni detalles. Sin embargo, no pudo contenerse y expresó a través de un lindo mensaje público su amor hacia la madre de sus dos hijos.