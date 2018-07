El emotivo mensaje que confirma compromiso de Justin Bieber con Hailey Baldwin

Han pasado apenas un par de semanas desde que Justin Bieber, el ídolo canadiense de 24 años, quien se ha hecho conocido por sus escándalos fuera del escenario, y la modelo de 21 años Hailey Baldwin, confirmaron su relación y ya podrían haber dado un paso más en ella.

La publicación digital TMZ citó a testigos presentes en el restaurante, quienes señalaron que el equipo de seguridad de Bieber pidió a todos los comensales que guardaran sus teléfonos en el momento de la propuesta.

Un representante de Bieber no quiso hacer comentario alguno respecto a la noticia, pero allegados a la pareja sugirieron que era cierta.

“¡Orgulloso es un eufemismo! ¡Emocionado para el próximo capítulo!”, escribió el padre del cantante, Jeremy Bieber, en Instagram debajo de una foto de su hijo.

Su madre, Pattie Mallette, simplemente tuiteó: “Amor Amor Amor Amor Amor Amor Amor”.

Hailey Baldwin, una modelo que ha tenido pequeños papeles en películas, es hija del actor Stephen Baldwin y sobrina de la estrella cinematográfica Alec Baldwin, que actualmente imita al presidente estadounidense Donald Trump en un show televisivo. La madre de la modelo es originaria de Brasil.

Bieber ha estado vinculado sentimentalmente con muchas jóvenes famosas, entre ellas la también cantante de pop Selena Gómez y la modelo Sofia Richie. Fue visto por primera vez saliendo con Baldwin hace un mes, aunque se conocen desde niños.

El cantante se convirtió en una figura recurrente de los tabloides tras una serie de incidentes, que incluyeron tirar huevos a la casa de un vecino en Los Ángeles.

El año pasado interrumpió abruptamente una gira mundial tras más de 150 presentaciones, y lo justificó afirmando que estaba tratando de lidiar con sus inseguridades.

El artista también compartió una imagen donde aparece la joven dándole un beso y esta fue acompañada de un emotivo mensaje dirigido a su novia y futura esposa.

"Quería esperar un poco más, pero las noticias viajan rápido, escucha simple y claro hailey: ¡estoy tan enamorado de todo lo que eres! Estoy comprometido a pasar mi vida conociendo cada parte de ti con amor, paciencia y amabilidad. Prometo liderar a nuestra familia con honor e integridad permitiendo que jesús a través de su espíritu santo nos guíe en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. ¡Mi corazón es completamente y totalmente tuyo y siempre te pondré primero! Eres el amor de mi vida Hailey Baldwin y no me gustaría gastarlo con nadie más. ¡Me haces mucho mejor persona y nos complementamos perfectamente! No puedo esperar para vivir la mejor temporada de mi vida. ¡Es gracioso porque ahora contigo todo parece tener sentido! ¡lo que más me entusiasma es que mi hermanito y hermana vean otro matrimonio saludable y estable para que busquen lo mismo! El tiempo de dios realmente es literalmente perfecto, nos comprometimos en el séptimo día del séptimo mes, el número siete es el número de perfección espiritual, ¡es verdadero. Googlealo! ¿no es eso loco? Por cierto, no planifiqué eso. ¡Dios mío me siento bien de tener nuestro futuro asegurado! Vamos a ser mejores a los 70, bebé aquí vamos. ‘El que encuentra esposa encuentra algo bueno y obtiene favor del señor”. ¡Este es el año de favor!”, fueron las palabras de Bieber en su publicación.