El Gatales y El Mindo: a mamar gallo en serio

¡Habrá muchos Alberto Del Castillo y otros tantos Armando Ortiz en Colombia, pero solo hay un Gatales y un Mindo!

Dos de los instagramers más famosos de Colombia están en Cartagena promocionando el concierto que darán hoy Silvestre Dangond y Nacho en el Centro de Convenciones Las Américas. Nos visitaron para contarnos cómo son sus vidas dentro y fuera de las redes sociales.

Armando es caleño, tiene 29 años y su cuenta en Instagram, @el_mindo. Tiene 814 mil en Instagram y en Facebook 583 mil. En YouTube apenas incursionó hace cuatro meses, tiene 30 mil suscriptores.

¿Cómo comenzaste?

Comencé en 2015, después de una fractura de tibia y peroné, jugando fútbol, entonces, tienes que estar postrado en la cama para recuperarte. A mí ya me cansaba la televisión, no quería ver más y empecé a ver qué estaba pasando en redes sociales, en ese momento Instagram apenas estaba estrenando todo el tema de hacer videos y me parecía muy interesante. Toda la vida he sido mamador de gallo, soy el que molestaba en el salón, el que hacía reír, y vi esta plataforma no como una oportunidad, sino para mis amigos, que siempre me han llamado El Mindo. Creé una cuenta y de ahí comencé a grabar dos o tres videos que de un momento empecé a compartir por Facebook y fueron teniendo buena acogida. De un momento a otro pasé de 300 y pico seguidores a muchos más…

Lo mejor...

¡Que me cambió la vida totalmente! Si eres una figura pública, sabes que te va a cambiar la vida, que la gente en la calle te va a abordar, el futbolista y el cantante lo saben, pero uno, haciendo videos en internet, qué va a imaginar eso… La fiebre de la gente, el cariño es grande. La gente cree que te conoce de años, a veces vas en la calle y te saludan como si fueras amigo de toda la vida, pero tú jamás los has visto. Estoy aprendiendo a manejar eso.

Una anécdota

Mira esta escena. Una vez yo iba en un vuelo de Santa Marta a Bogotá, y una niña estaba mostrándole un video mío a la mamá, diciéndole: ‘Mirá, este tipo me encanta’, y yo iba a delante en el asiento, entonces me levanté, la miré y le dije: ¿Cuál tipo? Ella se puso a llorar y a gritar, y todo el mundo nos miraba.

Un defecto…

No sé decir no, pero ya lo estoy superando. Siempre quiero hacer de todo, pero es imposible, no me alcanza el tiempo.

Antes de Instagram…

Trabajé cuatro años en un banco, era analista sénior de comunicación y mercadeo, y de un momento a otro ya tenía como 70 mil suscriptores y me dije: ‘este tema me gusta, me hace feliz’, ya comenzaba a influenciar marcas, y dije: ‘bueno, yo creo que me voy a apretar un poquito, pero le voy a apostar a eso’, y me arriesgué. Lo peor que me podía pasar era conseguir otro trabajo, pero no, he sido rebelde y me ha ido bien.

***

Alberto es barranquillero, tiene 28 años, estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de la Sabana y su cuenta de Instagram es @elgatalesoficial. Tiene 386 mil seguidores en Instagram.

¿Cómo comenzaste?

Bueno, lo mío fue igualito, yo me partí el tobillo… ¡No, mentiras! Empecé hace tres años y medio en Snapchat, todos los videos los empezaba a montar por ahí porque se podían borrar, no me gustaba poner nada en Instagram, pero una vez fue que fui al gimnasio en la mañana, y me llevé un interior blanco, y cuando me cambié, que me puse el pantalón para ir a la oficina, no tenía zipper (cremallera), entonces: ¿yo cómo entraba a la oficina de mi jefe con medio calzón afuera? Comencé a decir: ‘me pongo mi botellón de agua aquí (señala la entrepierna)’ e hice un video, todos mis amigos me pidieron que lo colgara en Instagram, pero yo no quería. Me daba susto, pero lo hice. Primero lo puse privado y luego público, empezó a escribirme mucha gente desconocida y así empezó todo.

Lo mejor...

Lo que más me gusta es el cariño de la gente, eso es nuevo para mí. Es como si yo viera a Silvestre, por ejemplo, y yo: ¡Una foto con Silvestre!… pero es que es Silvestre, ¿quién soy yo?

Una anécdota

Desde mujeres mandándome cosas que no pueden mandarme, hasta los hombres. ¡No, yo te echo un cuento! Me han mandado los manes, me ha tocado bloquearlos… A las mujeres no las bloqueo, porque ajá, tú me entiendes (ríe).

Un defecto…

Ummmm… Tengo muchos, lo que pasa es que no sé cuál decir. Creo que siempre quiero complacer a todo el mundo y eso no se puede.

Antes de Instagram...

No me he dedicado a esto, lo hago como hobby, es cuando llego a la casa y me salgo del trabajo, entonces para mí es una nota ver que la gente se ríe, es gratificante. Todavía no he pegado el salto, trabajo con una compañía que manufactura suplementos nutricionales.