‘El Gato’ vuelve al ruedo musical con su tema ‘El Chicle’

Orlando González Torreglosa, conocido popularmente como ‘El Gato’, sigue luchando contra todo por sus sueños. La adversidad tocó su puerta desde temprano, pero por su cuerpo corre sangre de guerrero.

“Como todos saben, me volví reconocido porque el Mr Black se fijó en mí y quiso sacar una canción conmigo. Antes de eso solo vendía dulces y chicles y era un chico más del barrio Fredonia. No me considero artista, solo soy un afortunado”, dice el joven, de 22 años.

Hace 19 días, su hermano querido fue asesinado a bala en una calle de su barrio. “Eso me partió el corazón, pero estoy haciendo algo que él siempre quiso, que fuera feliz y sacara mis canciones. Poco a poco voy haciendo mi carrera y por eso vengo con un nuevo sencillo”, relata.

¡Lo nuevo!

‘El Gato’ estrena su último sencillo ‘El chicle’, una canción que promete ser un “palo” local. “Es una champeta urbana, muy sensual y con doble sentido, donde buscamos que todos se pongan a bailar y disfruten el pegajoso espeluque”, dice emocionado el artista.

La canción ya está en redes sociales y en pocos días conoceremos el video oficial. “En este tema canto con Dj Towers, un gran amigo con talento. Le metemos sabrosura, rap y mucha sensualidad a la canción”, explica.

¿Y el Mr Black?

Asegura que sigue en contacto con el ‘Presidente del género’, pero por cosas del destino no han grabado otro tema juntos. “Él tiene una muchas obligaciones con su carrera, conciertos y viajes, y por eso no hemos tenido tiempo de hablar sobre nuevos proyectos. Me dijo que me va a ayudar a abrir mis redes sociales y me seguirá apoyando en todo”, comenta.

‘El Gato’ sigue arañando sus objetivos y como un buen felino está pendiente de sus presas, en este caso de sus seguidores. “Estoy trabajando en otro tema que se llama ‘El retén’, también sonará duro con la ayuda de Dios”, dice.

Asegura que cantar con el Mr Black es la experiencia más grande de su vida. Confiesa que gracias a esta oportunidad se dio cuenta que tenía un futuro en la música y dice que no lo defraudará.

Y aunque está en el mundo musical, afirma que tiene que trabajar para sostener a su familia. “Todavía vendo chicles en las calles, porque no gano dinero con esta carrera. A veces no tengo plata para comprar las cajas de chicle, así que no puedo vender.

“Quiero ser un gran cantante y ayudar a mis familiares y a mi barrio”, relata.

Su meta es entrar en el corazón de los amantes de la champeta, como si fuera un chicle. ¡Apóyalo!