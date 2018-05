El hombre detrás de las bodas de los más famosos

Donald e Ivanka Trump, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, Eva Longoria, Serena Williams, Uma Thurman, Liza Minnelli y Oprah Winfrey son apenas algunos de los nombres de famosos escritos en la lista de clientes de Preston Bailey: él diseñó sus bodas. El panameño es uno de los diseñadores de eventos más importantes del mundo y está en Cartagena participando del Congreso Event Planner, que comenzó el 16 de mayo y concluye hoy.

Preston tiene 70 años y nació en Chilibre (Panamá), pero vive hace más de 40 en Nueva York y desde entonces trabaja como diseñador de eventos. Ha organizado bodas hasta de 5.000 invitados

Esta es la tercera vez que viene en Cartagena y se declara enamorado de nuestra ciudad, que siempre lo impresiona por su belleza y la amabilidad de su gente.

Las bodas

Trabajar con celebridades es el pan de cada día para Preston. Él asegura que esa labor es tan agotadora como gratificante, y que siempre los ve como lo que finalmente son: “personas que quieren hacer de sus bodas una experiencia única y maravillosa”.

Cuéntanos cómo ha sido planear las bodas de personalidades de Hollywood...

-Siempre es un reto para mí. Una de las cosas que siempre tengo en mente cuando planeo eventos para celebridades es básicamente que también son personas, y están buscando algo único y diferente. También algo importante al trabajar con los famosos es garantizar la privacidad del evento, debes tener la capacidad de mantener esa privacidad.

La boda más loca, la más diferente...

-Yo tenía unos clientes que se iban a casar en una isla del Caribe, invitaron a sesenta personas en un avión privado, los invitados pensaron que iban solamente a pasear el fin de semana. Cuando estaban en el vuelo, hicimos la ceremonia en el avión, y cuando llegamos a la isla había una gran fiesta. Fue genial y pienso que el elemento realmente importante fue la sorpresa.

La boda de famosos que ha sido la más compleja de planear...

-La boda de Serena Williams. Ella quería privacidad y no era posible. Fue en Nueva Orleans, tuvo muchos invitados famosos y fue un poco difícil manejar tantas celebridades a la vez.

¿Y en decoración?

-No diría que difícil, pero alguien que sí sabía exactamente lo que quería fue Eva Longoria.

Háblanos de tendencias...

-Trato de no seguir las tendencias. Una de las cosas que enseño en talleres y charlas es que cada uno debe tener creatividad y no seguir la moda. Pero si me preguntas por tendencias, te diría que lo que veo desde mi experiencia es que ya no están haciendo las bodas todas de blanco. Están más interesados en hacer bodas vibrantes, con muchos colores y no están haciendo bodas donde todos los invitados simplemente se sientan, ahora la idea es ofrecer una experiencia completa. Crear ambientes donde las personas se puedan mover con facilidad. ¡Y los vestidos de novia cada vez son más sexis!

¿Y las bodas temáticas?

-Fueron un boom hace cinco años, ahora la gente está más concentrada en la experiencia de la boda, tiene que ser hermosa y tener sorpresa. Que cuando los invitados lleguen, digan: ¡Esto es lo más maravilloso que he visto!