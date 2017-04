“El ‘martinismo’ sigue vivo”

Es como si el cielo lo supiera. La tarde es gris y es Domingo de Resurrección, pero no: Martín Elías no resucitará. Ya no queda más opción que despedirlo y por eso estamos aquí, miles de voces y de almas se han aglomerado en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera para dar este doloroso adiós al hijo pródigo de Diomedes Díaz.

El homenaje arranca puntual, a las 4:30 de la tarde, con las graderías copadas, un pastor cristiano habla de lo suyo: de Cristo y de la muerte, del consuelo que deben encontrar Dayana Jaimes, la esposa de Martín, y sus hijos frente a esta tragedia tan desgarradora.

Ahora suena un saxofón. Uno de los músicos de la agrupación de Martín Elías pone a sonar la versión más triste de ‘La doctora’, la canción de Diomedes Díaz con la que Martín quería que lo despidieran.

Los ‘martinistas’ aplauden, gritan, lloran y estallan con el primer gran éxito de ‘El Gran Martín Elías’, la canción ‘ La ex’, interpretada ahora por Jorge Iván ‘El Churro’ Díaz y el acordeón de Rolando Ochoa... cantan entre sollozos.

La esposa Dayana, vestida de negro y sentada a la diestra del ataúd, solo puede contemplar el homenaje. También llora. Entonces Martín Elías Júnior se levanta de su silla y entona un corto pero sentido verso, interrumpido por ese nudo en la garganta... Termina gritando y llorando. El niño de 9 años vuelve a su silla, junto a su madre, y llora.

“Comadre, cómo está, cómo le ha ido... he llegado a su casa porque sé, que a pesar que el compadre se los fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo... y principalmente con usted”... suena en la voz de Jean Carlos Centeno ‘Ahijado’ y la tarima parece estremecerse.

Quién sabe cómo, pero ahí está Rafael Santos. Él, que es hermano de Martín Elías... Él, que dice amarlo como un hijo... Él está vestido de blanco, se seca lágrimas y se llena de valor para entonar una de las canciones más emotivas de Diomedes: ‘Mi muchacho’. Pero el dolor no le gana a Rafael Santos y, frente al ataúd, versea:

Te llevaste el corazón, estas palabras tengo yo... Te llevaste el corazón, Martín yo te quiero mucho... Te llevaste el corazón y me dejaste por siempre... Ay, Martín dame valor para cantarle a tu gente.

Esta vez, Jorge Oñate lo admitió: no es el más fuerte. Dice que está temblando, no tiene ganas de cantar, pero se sacude el dolor para cantar... siguen Iván Villazón, Orlando Liñán, Enaldo Barrera o ‘Diomedito’... Poncho Zuleta aún no lo puede asimilar... que Martín esté muerto parece la peor jugarreta del destino, y Poncho no deja de lamentarlo, porque lo quería como a un hijo. Y Silvestre Dangond da al público mil razones para aplaudir de pie con su interpretación de un exitazo del homenajeado: ‘Diez razones para amarte’.

Y Peter... Peter Manjarrés, que define a Martín como un hermano, un hombre humilde y carismático, quibra su voz en un sentido discurso previo para luego cantar ‘Mi primera cana’... cuánto sentimiento en el clásico más clásico del ‘Cacique de La Junta’ y cuánto sentimiento en el acordeón de Juancho De La Espriella. “El ‘martinismo’ no ha muerto, aquí está tu gente, compadre”, grita Peter, y la tarima de vuelve a estremecer.

La agrupación de Martín Elías sigue de pie en la tarima, como siempre con él, como la madrugada del Viernes Santo en Coveñas, antes del accidente. La única y cruel diferencia es que hoy los músicos están de negro. La única y nefasta diferencia es que hoy Martín está en la tarima, sí... pero está en un ataúd. Pero, como dice Peter, el ‘martinismo’ es inmortal.

Hoy, el sepelio

Hoy, a las 10 de la mañana es el sepelio del cantante vallenato, que falleció en la mañana del Viernes Santo, luego de un accidente en cercanías a San Onofre, Sucre. Las puertas del Parque de La Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera de abrirán a las 8 de la mañana, para que los seguidores que no han podido darle el último adiós lo hagan. Se espera asistencia masiva.