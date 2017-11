El Milagro, nueva Reina de la Policía

En el Centro Vacacional de la Policía en Cartagena, en el barrio Crespo, María de los Ángeles Simarra Carmona, candidata por el barrio El Milagro, fue coronada este martes como la nueva Reina de la Policía Nacional.

Esta bella morena de ojos cafés, se ganó los aplausos y el favoritismo de la institución por su sencillez en la pasarela y buena actitud.

La concursante recibió de manos del Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Luis Humberto Poveda Zapata, un quepis color azul, la banda banda representativa de esta institución, una ancheta de Megatiendas, un ramo de flores y 2 noches y 3 días en el hotel Hollyday.

"Me siento muy dichosa, la verdad no me lo esperaba, pero ya que soy la nueva Reina de la Policía Nacional me gustaría portar esto con mucho orgullo, y me comprometo a llevar la seguridad en toda la ciudad, dictando charlas para que sepan que la autoridad sí está... Siempre he querido ser la Reina de la Independencia y ser parte de la Policía Nacional", dijo muy emocionada la candidata de El Milagro.

El evento fue amenizado por el artista vallenato Andrés Ariza Villazón, quien entonó sus mejores éxitos.

Con este nuevo título son dos los logros obtenidos por María de los Ángeles en el camino hacia la meta final que es conquistar la corona de Reina de Independencia.

Las 30 candidatas lucieron atuendos de texturas rígidas, cortes asimétricos, destellos de creatividad y mucho color, diseñados por el cartagenero Jossie González, inspirado en siluetas y estampados africanos que busca resaltar identidad, color y cultura.

Los encargados de escoger a la nueva soberana de la Policía fueron el patrullero Evaristo Miranda Paternina, Guillermo Ramírez, gerente de Megatiendas; Marta Liliana Cáceres Escoria, Mayor Romualdo Bray Villadiego y el subcomisario Eduardo Sánchez Herrera.

Las representantes de La Esperanza, La Consolata, El Educador, Las Gaviotas, Los jardines, Nelson Mandela sector El Edén, Olaya sector el Progreso y sector la Puntilla fueron las más aplaudidas por los agentes.