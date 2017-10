El mundo del espectáculo en EE.UU. llora la masacre de Las Vegas

Estrellas del mundo del espectáculo de Estados Unidos mostraron hoy su tristeza en las redes sociales por la masacre ocurrida en Las Vegas (Nevada), en la que murieron al menos 58 personas y más de 500 resultaron heridas.

El presunto autor del tiroteo, Stephen Paddock, un hombre blanco de 64 años, disparó en repetidas ocasiones y desde el hotel Mandalay Bay de Las Vegas al lugar en el que más de 22.000 personas disfrutaban del festival de música country Route 91 Harvest Festival.

"No hay palabras para expresar la impotencia y la pena que mi corazón roto siente por las víctimas en Las Vegas y por sus familias", dijo Taylor Swift, una cantante que, antes de triunfar en el pop, comenzó su carrera musical dentro del estilo country.

"Esto es simple y llanamente terrorismo", dijo la también cantante Lady Gaga, que fue una de las artistas que demandó que se tomen medidas para aumentar el control de armas de fuego en Estados Unidos.

"¡Esto fue un horrible acto de terror!", afirmó la cantante Rihanna en un mensaje en el que quiso compartir una oración con los afectados por el suceso.

Celine Dion, una de las figuras de la música que tiene un espectáculo permanente en Las Vegas, también indicó que estaba rezando por "todas las víctimas inocentes" y por sus familiares.

"Lo que queda de mi corazón roto les pertenece a ustedes en este momento", señaló el líder de Maroon 5, Adam Levine, en un mensaje dirigido a las víctimas del tiroteo.

Numerosos músicos de country emplearon asimismo las redes sociales para compartir su dolor con sus seguidores y compañeros.

Así, la cantante Carrie Underwood se refirió a las "horribles noticias" que llegaban de Las Vegas y confió en que ojalá Dios traiga "algo de consuelo" a los afectados por la masacre.

"Mis más profundas condolencias y oraciones para cualquiera que haya sido afectado por el tiroteo en Las Vegas anoche", indicó el también músico de country Blake Shelton.

El actor Neil Patrick Harris calificó de "atrocidad" lo ocurrido en "la ciudad del juego", mientras que la actriz Julianne Moore lamentó la "pérdida sinsentido de vidas" y se preguntó qué está esperando el Congreso para actuar contra la violencia por armas de fuego en Estados Unidos.

Por su parte, la cineasta afroamericana Ava DuVernay se preguntó por qué los medios y las autoridades describen al sospechoso como "lobo solitario" o "persona armada" pero no como "terrorista", una crítica relacionada con el hecho de que el presunto responsable de la masacre fuera un hombre blanco.

En esa línea, el Buró Federal de Investigación (FBI) descartó hoy cualquier vínculo de algún grupo terrorista extranjero con el tiroteo.

"No existe ningún vínculo conocido entre el tirador y ningún grupo extranjero conocido", señaló un portavoz del FBI.