El mundo en el paladar de Verónica Zumalacárregui

Venía de Perú, visitó mercados, la selva y de la misma manera degustó platos maravillosos, de lo que sólo había escuchado e investigado un poco, pero de su sabor se enteró al probarlos. Eso precisamente es lo que hace desde algún tiempo y lo disfruta verdaderamente, porque su trabajo es en el mismísimo mundo.

La periodista española Verónica Zumalacárregui tomó sus pasiones, las unió y ha logrado una felicidad indescriptible en esta amalgama, pues si bien informa y conduce uno de los programas más vistos en el canal gastronómico El Gourmet, también viaja alrededor del mundo y sale a relucir su interior sibarita.

Llegó a Bogotá y el recibimiento fue un sancocho familiar en La Calera, donde además sucumbió al encanto de ese verde casi tangible de las montañas capitalinas, preparándose para la maratón gastronómica que tendría un día después por diferentes sectores y donde probaría platos originarios de varias regiones del país, con la compañía de Procolombia.

Un programa fascinante

“Me voy a comer el mundo”, un nombre sugestivo es el que distingue este programa, cuyo original formato se desenvuelve entre la informalidad de su conductora, Verónica Zumalacárregui y el profesionalismo de todo su equipo. De ella se puede resaltar esa enorme capacidad de improvisación y la manera como describe los sabores que va percibiendo, además de la maravillosa experiencia que le aporta cada viaje.

El espíritu aventurero de esta periodista queda expuesto en cada capítulo, no teme a nada, va del desierto hasta gélidas tierras, pasando por selvas y desarrolladas metrópolis, en busca de preparaciones autóctonas, algunas no muy convencionales, con ingredientes que despiertan curiosidad, asombro y toda suerte de emociones, sin embargo, allí está ella y con uno que otro gesto que puede producir risa en el espectador, logra probarlas.

Verónica tiene su base en Madrid, donde la oferta gastronómica es inmensa y valiosa, por tanto su paladar está entrenado en medio de exquisitos platos que le dan el bagaje suficiente como para opinar y calificar.

El apetitoso trasegar la trajo a Colombia, su primer viaje a este país, donde quedó sorprendida por la variedad gastronómica que pudo probar y que incluyó, a su parecer, uno que otro platillo “extremo”.

El recorrido de Verónica Zumalacárregui empezó en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, el “pulmón” de Bogotá, allí la esperaba Juan Felipe Carvajal, su anfitrión durante toda la aventura y quien le tenía programado un particular periplo.

La sorpresa de la periodista fue palpable al apreciar que un desayuno callejero puede llenar las expectativas. Allí, en medio de los kioscos que circundan el lugar, degustó jugos y frutas, lo indicado para empezar el día.

El camino continuó para la Plaza de Bolívar, donde una vez más y en medio de risas, se atrevió a probar insectos, como lo ha hecho en varios países. Las hormigas culonas santandereanas fueron el “manjar” de media mañana que Verónica degustó sin prevenciones con un marco soleado y divertido.

Estaba por llegar la hora del almuerzo y Juan Felipe indicó que la próxima parada era en la “Fritanga de Doña Segunda”, un punto obligado en Bogotá para degustar esas preparaciones no aptas para una dieta equilibrada y que hacen parte de la idiosincrasia local, pues las largas filas para acceder al platillo así lo demuestran.

La situación cambió un poco para Verónica Zumalacárregui, acostumbrada a paladear recetas poco usuales. Hizo comparaciones y en medio de risas de todo su equipo y con las explicaciones casi maternales de Doña Segunda, probó desde el bofe, hasta el corazón y otras vísceras que si bien no tenían un aspecto muy llamativo, le fueron más satisfactorias al comerlas.

Como si fuera poco, la siguiente estación fue a degustar la lechona tolimense, allí la diversión de todo el equipo se concentró en ese exótico plato, pues a lo largo de una calle, las vitrinas exhibían el producto de la manera más natural. El cerdo proporcionando la preparación del arroz en su interior y palpar su caparazón casi intacta, fue una verdadera sorpresa para la presentadora española.

El día no podía acabar sin algo de la rumba ligada a la gastronomía, entonces Verónica pudo apreciar ese formato original que representa “Andrés carne de res”, sintiéndose plena en medio de comida riquísima y aguardiente, tanto que declaró ser uno de los lugares más divertidos donde ha grabado.

Con una segunda jornada recorriendo el barrio La Candelaria y sitios donde se encuentra el secreto mejor guardado de la comida criolla, Verónica culminó una nueva aventura por Latinoamérica, la cual espera repetir y que incluya más ciudades colombianas, de las que se lleva las mejores referencias.

Y en confianza…

Un poco más descansada de la maratónica jornada, Verónica Zumalacárregui, la española que recorre el mundo degustando cada plato y entrando a hogares tradicionales para indagar sobre los secretos culinarios mejor guardados de cada familia, decidió compartir un poco de lo que es esa vida que escogió para desarrollar sus pasiones y que le divierte de tal manera, que no le considera trabajo.

Se trata de alguien literalmente con “mucho mundo”, que puede recomendar sin temor a equivocaciones y compartir con cariño lo aprendido.

¿Al pensar en invitados a tu mesa y poder reunir platos probados en diferentes partes del mundo, qué te atreverías a brindar?

De entrada les daría a probar el hummus (crema de garbanzos) que me dieron en Jordania, el plato principal lo trasladaría a Lima, en el restaurante Maido, uno de mis favoritos y les daría su ceviche de la paz, es criogenizado y preparado con ají amarillo, y de postre, la mejor tarta de manzana que probé en París.

¿Un lugar a dónde siempre quieres volver a probar el mismo plato?

Voy a darle un plus a mis padres que me cocinan súper rico cuando regreso a Madrid y escogería su tortilla de papas.

¿Cómo es tu cocina, cuando vuelves a casa?

Cuando cocino trato de hacer cosas muy detox, pues debo depurar todo lo que he comido en los viajes y en salidas con amigos. Las cremas de verduras, ensaladas, pescado al vapor.

¿Consejos a los viajeros?

La gastronomía es parte de la cultura de un país, es imposible conocer durante una visita si no se prueba la cocina local. El precio no es excusa, en todas partes se puede conseguir una oferta apropiada.

¿Qué tanto investigas del país que vas a visitar?

Toda la producción de contenido la hago yo. Antes de viajar investigo qué platos queremos filmar y dónde, esto lleva la ayuda de los anfitriones locales que hacen sus recomendaciones. Me he llevado sorpresas y éstas se fundamentan en los sabores, pues no los conozco.

La grabación es muy flexible y abierta, pues si nos encontramos algo en la calle, seguramente lo vamos a incluir en el programa.

¿Cómo se hace la escogencia de los anfitriones?

En países hispanohablantes es muy fácil conseguirlos, la diferencia se marca en otros lugares como Vietnam, donde se debe escoger a alguien que hable español. Ese es el primer criterio, seguido de que le guste cocinar y comer bien.

¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte en la grabación del programa?

En cuanto a comida extrema, probar los “Tacos de ojo de res” que me dieron en el mercado de Coyoacán en México, la carne de perro que probé en Seúl y el escorpión en Pekín, no tengo interés en repetirlos.

¿Qué te hace falta conocer en cuanto a gastronomía?

Conozco el norte y sur de África, pero no la profundidad de ese continente, me falta Kenia, Botsuana, Mozambique.

¿De dónde salió la idea de este formato?

Era mi idea desde hace mucho tiempo, igual que me gusta viajar, me apasiona el periodismo, lo mío es vocación. Inicialmente me curtí como reportera en programas diarios de actualidad y cuando consideré que tenía la capacidad de conducir por más de 45 minutos, me aventuré con esto que era extrapolar mi forma de viajar a mi trabajo.

¿Algo especial de este trabajo?

“Me voy a comer el mundo” te lleva a personas con las que nunca tendrías contacto si vas como simple turista y en medio de eso, hablar con guardianes de la cultura gastronómica de cada país, como también sucedió con el programa “Abuelita linda”, realizado en México.