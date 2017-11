El nuevo look de Selena Gómez y las críticas tras su show en los AMAs 2017

No cabe duda que una de las presentaciones que más ha dado de qué hablar en redes ha sido la de Selena Gómez, quien se presentó en los American Music Awards, que se llevaron a cabo este domingo en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Luego de un trasplante de riñón y de una larga recuperación la cantante por fin regresó a los escenarios y qué mejor ocasión que la de la gala que premia a lo mejor de la música americana.

Con su nuevo cabello rubio, más delgada y luciendo un traje blanco, la artista se subió al escenario para interpretar su más reciente sencillo ‘Wolves’, generando miles de comentarios de todo tipo en la red, en su mayoría negativos.

“Si tan solo no hubiera doblado habría sido una gran presentación”, “Espera, espera, espera … está bien, no trato golpear el rendimiento de nadie, pero fue que una sincronización de labios se deslizó o como una voz de respaldo muy fuerte en la interpretación de Selena Gomez”, fueron algunas de las opiniones de sus fanáticos que criticaron que la artista no haya cantando sino que haya realizado una simulación.

Otros por su parte, la defendieron expresando que “era comprensible luego de haber pasado por un duro momento en su vida”. Mientras que algunos elogiaron el show de Selena y su buena actitud a la hora de presentar su puesta en escena.

“¿Pueden dejar de criticar a Selena Gomez por su presentación porque aparentemente estaba doblando? Me gustaría verlos vivir todo lo que ella vivió el año pasado y presentarse frente a millones”, dijo un seguidor en la web.

Gómez no solo cautivó en la alfombra roja de los premios con su radical cambio de look sino que también lució un vestido muy rockero, en cuero y estampados, con lo que no estábamos acostumbrados a verla.

Cabe recordar que la cantante es tendencia tras su regreso con Justin Bieber, con quien se le ha visto muy cariñosa en fotos y videos en sitios públicos.