El planeta de los simios: La guerra de los reboots

Por Rodrigo Martínez.

Twitter: @jeavybreathing

Desde hace algunos años, a Hollywood se le han venido agotando las ideas y ha recurrido a relanzar grandes clásicos del cine obteniendo resultados desastrosos; refritos de películas épicas como Conan el Bárbaro y Furia de Titanes; seis películas de Spider-Man en 15 años con tres actores distintos: los episodios I, II y III de Star Wars; Terminator Genysis con la Madre de Dragones a bordo; y la imperdonable Robocop de José Padilha.

En medio del caos reptante y de la crisis de guionistas, algunos reboots le han hecho honor a la obra original, es el caso de Jurassic World (2015), la nueva saga Star Trek de J.J. Abrams y la nueva saga de El planeta de los simios que comenzó en 2011 con Rise of the Planet of the Apes.

La palabra reboot traduce reinicio, cuando hablamos de un reboot en la industria audiovisual nos referimos al replanteamiento y relanzamiento de una franquicia, tomando los elementos más atractivos de las obras originales y buscando obtener un producto que cautive a los fanáticos originales de la saga apelando a la nostalgia, al mismo tiempo creando un producto que sea atractivo y contenga elementos novedosos que capturen a nuevos espectadores.

El reboot de la franquicia de El planeta de los simios comenzó con el pie derecho y no ha perdido su encanto en ningún momento: Rise of the Planet of the Apes (2011), Dawn of the Planet of the Apes (2014) y War for the Planet of the Apes (2017) son tres de las mejores películas de ciencia ficción de la última década y hacen parte de la misma saga.

Durante la primera entrega vimos al verdadero protagonista de la historia, César el chimpancé, nacer, crecer, aprender a hablar y sublevarse a la esclavitud bajo la cual su especie ha sido sometida históricamente. La segunda película se centra en la ambivalencia del conflicto, César encuentra rivalidad en Koba, un bonobo que lo traiciona y al mismo tiempo forja una amistad con Malcolm el humano. En War for the Planet of the Apes no hay esperanzas de paz entre humanos y simios, Woody Harrelson interpreta a El coronel, un paramilitar que le declara la guerra a César.

La nueva saga de El planeta de los simios nos ha entregado tres películas impecables con un despliegue de efectos especiales que Stanley Kubrick hubiese envidiado para 2001: A Space Odyssey (1968). Los simios van ganando la guerra de los reboots y los rumores apuntan a una cuarta entrega de la serie.

RECOMENDADA DE LA SEMANA

Atómica

Hay una buena noticia para los amantes del techno-thriller: la guerra fría ha vuelto a los cines. Atomic Blonde es una adaptación de la exitosa novela gráfica The Coldest City que narra la historia de Lorraine Broughton, una espia al servicio de la inteligencia británica. Cuenta con las actuaciones de Charlize Theron, James McAvoy y John Goodman.