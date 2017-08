El polémico video con el que Yina Calderón respondió a críticas en Instagram

No cabe duda de que Yina Calderón ha sido una de las exprotagonistas más polémicas que han pasado por cada una de las versiones del reality, pues sus múltiples cirugías y su faceta de vendedora genera diariamente críticas entre sus seguidores.

Senos, caderas, nariz, mentón, han sido algunos de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido la polémica chica, quien ha recibido miles de comentarios negativos en la web, por lo que cansada de estos decidió responder con un inesperado video.

Luciendo un body negro y bailando al ritmo de la canción ‘El problema’ de Farina, la actriz compartió el clip en Instagram, el cual acompañó de un fuerte mensaje dirigido a todos aquellos que hablan mal de ella por su estilo de vida.

“Es que soy un problema, usted no me tocó la puerta y me trajo la plata para cada una de mis cirugías entonces me hace el favor y no critica”, dijo Yina en su publicación. Además aprovechó para mandarle un mensaje a todas las mujeres.

“Trabajen duro mamacitas que con plata en la mano se hacen lo que quieran para quedar mamacitas, viajen, estudien, trabajen y tengan muchos novios”, agregó entre risas.

Pero eso no es todo, Calderón reveló a La Red que el deseo de cambiar su imagen se debe a que quiere incursionar en el mundo de la música como Dj, donde estaría en tarima y ante un público por lo que es importante, según ella, proyectar una buena apariencia física. Sin embargo, en internet le siguen lloviendo las críticas de sus exageradas operaciones.

Cabe recordar que Yina fue una de las participantes más llamativas del reality, por lo que se rumora que sería una de las que entraría en esta nueva versión del programa, que se espera se estrene en septiembre.