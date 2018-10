"El primer sueño que tuve en mi vida fue el de ser actriz": Lady Gaga

"El primer sueño que tuve en mi vida fue el de ser actriz". Así de rotunda se muestra Lady Gaga en una entrevista con Efe ante el estreno mañana de "A Star is Born", su primer papel protagonista y el que la ha situado donde siempre quiso estar.

"Fui a una escuela de actuación, estudié el método Stanislavski, pero no era buena en las audiciones", asegura una de las mayores estrellas del pop del momento, pero que siempre tuvo la espinita de la interpretación.

Y tras lograr un Globo de Oro por su participación en la serie "American Horror Story" le llegó la oportunidad de recuperar un sueño que dejó de lado a los 19 años.

"Sabía tocar el piano, cantar y bailar", recuerda Lady Gaga, para quien fue algo natural aparcar la actuación para centrarse en la música.

Una docena de años, cinco álbumes y seis Grammy después, ha conseguido recuperar ese sueño gracias a la protagonista de "A Star is Born", un papel que antes interpretaron Janet Gaynor (1937), Judy Garland (1954) y Barbra Streisand (1976) y para el que se barajó el nombre de Beyoncé.

Pero la entrada de Bradley Cooper como director en sustitución de Clint Eastwood llevó a un giro en el proyecto y el papel acabó en manos de Lady Gaga, que ha puesto mucho esfuerzo en una película para la que también ha compuesto la mayor parte de las canciones junto a Lukas Nelson (hijo de Willie Nelson).

Una interpretación para la que la cantante abandonó temporalmente su rubio platino por su castaño original y a la que se enfrentó sin maquillaje para dar vida a la joven Ally, una camarera y aspirante a cantante a la que una estrella del rock, Jackson Maine (Cooper), descubre una noche de borrachera.

La química entre Cooper y Lady Gaga surgió desde el primer día que se encontraron y se nota en una entrevista compartida en Venecia, tras la presentación del filme, donde aprovechan cualquier oportunidad para lanzarse halagos.

"Cuando supe que quería interpretar este personaje sabía que tendría que cantar yo mismo porque era una película en la que todo tenía que ser tan auténtica como ella es", afirmó el actor y director.

Por lo que trabajó en ajustar toda la película a ella porque si no, "no habría sido capaz de hacer lo que hace". "Ella no habría podido comprometerse con la historia como lo hizo si no hubiera sido todo tan auténtico", afirmó Cooper, para quien este proyecto fue "un maravilloso desafío".

Mientras que para la diva de la canción, lo mejor fue tener en Cooper a "un amigo y un compañero", a "alguien que es verdaderamente brillante en lo que hace".

"No hay ninguna aspecto en el que no se meta, en cada detalle de este filme, cada ritmo en el montaje, incluso en la mezcla de música, porque hasta escribió música para el filme", resalta Lady Gaga en referencia a temas como "Black Eyes" o "Out of Time", compuestos por Cooper y Nelson.

Tan "agradecida" se siente por ser la protagonista de la primera película de Cooper como director, que aspira a seguir compaginando la música y el cine, "quizás con él, ¿quién sabe?", agrega sonriente antes de reconocer que ahora se siente mimada "porque él es un gran director".

Un realizador debutante que fue consciente del trabajo en el que se metía desde el momento en el que Lady Gaga entró en el proyecto.

"Sabía que iba a ser una largo camino", reconoce el actor que, sin embargo, también asegura que desde el principio se dio cuenta de que sería algo "maravilloso y exigente" pese a la cantidad de trabajo que tenían por delante.

Un comentario cerrado con risas por parte de ambos, un momento que Lady Gaga aprovecha para seguir destacando el trabajo de su compañero, incluso en el aspecto musical.

"Fue electrizante y abrumador, podía sentir su potencia como intérprete", recuerda de la primera vez que le vio cantar para la película.

Porque tanto Cooper como Lady Gaga realizaron actuaciones reales para ser grabadas para la película en festivales como los de Coachella (EE.UU.) o Glastonbury (Reino Unido).

Todo para conseguir esa veracidad en la película, el elemento esencial para Cooper, que aseguró que su principal objetivo era crear un entorno lo suficientemente seguro para conseguir momentos auténticos en los que brillara Lady Gaga, porque si "A Star is Born" existe, es por ella.

