El reto de Cristina Hurtado como presentadora del Canal Uno

Ya son más de seis meses de trabajo los que lleva Cristina Hurtado luego de haber tomado la decisión de dejar el Canal RCN y asumir el reto de trabajar en la nueva programación del Canal Uno.

Un reto nada sencillo, pero que ella asumió al lado de José Narváez, su pareja y con quien realizan la conducción de ‘Guerreros’, el programa más visto del Canal Uno que es de emisión en vivo de lunes a viernes a partir de las 6:00 de la tarde.

Además, en las emisiones de los fines de semana de Noticias Uno, continuó con su trabajo en la presentación de la sección de entretenimiento.

Ahora, para el 2018 continúan los retos, con la nueva temporada del programa concurso ‘Guerreros: Cobras vs. Leones’.

ENTRE GUERREROS

- ¿Qué tal ha sido el trabajo con José Narváez?

Nunca habíamos trabajado juntos. Ni en actuación porque yo nunca he actuado, aunque me lo han propuesto en varias ocasiones tanto para cine como para televisión, y tampoco en presentaciones, porque lo que menos imaginamos es que él terminaría en la conducción de un programa como ‘Guerreros’ conmigo.

- ¿Cómo lo guió en el campo de la presentación?

Él estaba muy nervioso al tener que enfrentarse en poco tiempo a un reto tan difícil. Era realizar la presentación de un programa, cosa que nunca has hecho en tu vida, hacerlo en vivo y en directo sin libreto, era muy difícil.

Pero toda su escuela de actuación le ayudó mucho, siendo un aprendiz increíble, con críticas muy positivas y para mí José la sacó del estadio y lo han dicho nuestros colegas y presentadores, quienes exaltan su seguridad y espontaneidad, sin prejuicios, siendo un presentador natural.

- ¿Y el público?

Ellos siempre me han seguido a donde voy. Lo que me dicen es que les gusta el programa porque les da mayor oportunidad de verme, porque en noticias no pasaba de tres a cinco minutos diarios al aire, mientras que acá son dos horas diarias donde pueden conocer más a Cristina como persona, y eso les ha gustado mucho.

- ¿Cómo es el trabajo dentro de ‘Guerreros’?

Todo un reto. Yo me había enfrentado a directos pero no de dos horas y menos sin libretos o sin saber qué pasará, porque en ‘Guerreros’ todo es desconocido para nosotros y lo vamos sabiendo a medida que va pasando el programa.

En realidad me siento muy cómoda y feliz, lo cual hace parte de mi reinvención profesional y la respuesta del público ha sido sensacional, pues nos hemos convertido en el programa más visto del canal, lo cual es muy importante.

- ¿Ya la reconocen por el programa ‘Guerreros’?

Afortunadamente sí. En poco tiempo la gente empezó a identificarme con el programa y eso es una ganancia enorme.

- ¿Y el fin de semana Noticias Uno?

El canal desde el principio manifestó que también me quería tener en noticias, que no quería quitar esa parte profesional de mí, junto a la reinvención del informativo, aunque su línea investigativa no cambió. Ha sido maravilloso conocer otros periodistas, otra manera de hacer periodismo y eso te enriquece con un entretenimiento diferente.

- ¿Poco descanso?

Muy poco, por eso estos días de vacaciones los aprovechamos al máximo y maravillosos, para poder desconectarme y la gente no se enteró lo que hice y cómo celebré estas festividades, porque es necesario desconectarse para ganar fuerzas y tomar impulso con lo que se viene.

- ¿Qué viene en la tercera temporada de ‘Guerreros’?

Es una temporada con muchos cambios. Las dos temporadas que ya se hicieron la gente nos conoció y se enamoraron del programa. Incluso nos mandan videos de niños que hacen juegos y retos como los que suceden en ‘Guerreros’, donde cada participantes tienen sus propios seguidores.

- ¿Como siente que el público ha recibido la idea de un programa conducido por Cristina y José?

Fue una novedad el tener a dos esposos presentando, lo cual pocas veces se ha visto en la televisión colombiana, y siempre buscando innovar, ahora con nuevos estudios, nuevos logos e incluso con el nombre ‘Guerreros: Cobras vs. Leones’, y ahora no mujeres contra hombres, sino equipos mezclados y algunos nuevos participantes.

- ¿Qué pasó con sus tiendas de ropa interior?

Decidimos cerrar todas las tiendas y concentrarnos en la venta on-line, porque con tanto trabajo no tenía el tiempo necesario para dedicarle. Además, también tengo maquillaje y le va muy bien.

- ¿Y los hijos?

Este mes mi hijo mayor llega a los 18 años y el pequeño 12. Daniel está estudiando aviación en Estados Unidos, mientras que el pequeño en su música y es nadador de alto rendimiento.