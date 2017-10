El romántico mensaje de Michelle a Obama por sus 25 años de casados

El matrimonio de Barack y Michelle Obama es uno de los más estables. Este martes la pareja cumplió 25 años de matrimonio y expresaron su amor en redes sociales.

A través de Twitter, la ex primera dama felicitó a su marido con una imagen en blanco y negro y un romántico mensaje: "Un cuarto de siglo después sigues siendo mi mejor amigo y el hombre más extraordinario que conozco. Te quiero".

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend & the most extraordinary man I know. I you. pic.twitter.com/y0nevQmatB — Michelle Obama (@MichelleObama) 3 de octubre de 2017

Obama, por su parte, no dudo en manifestar su amor por su esposa y optó por interrumpir una entrevista para dedicarte unas palabras.

"Me he colado en esta fiesta porque hoy cumplimos 25 años de casados. La idea de que me hayas aguantado durante un cuarto de siglo es una buena prueba de que eres una persona santa, maravillosa y paciente", dijo.

Former Pres. Obama surprises former first lady Michelle Obama with special message on their 25th wedding anniversary https://t.co/IIBqOMHxnn pic.twitter.com/9Eo6jblqzF — ABC News (@ABC) 4 de octubre de 2017

Barack Obama y su esposa, Michelle, están buscando una nueva residencia en Nueva York y, según informa hoy un diario local, están interesados por un piso cercano a la residencia oficial del alcalde de la ciudad.

Diversas fuentes dijeron al diario New York Post que a la pareja se le ha visto visitando un edificio de la zona este de Manhattan construido en 1930, de quince plantas y 43 departamentos.