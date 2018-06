El romántico mensaje de Piqué a Shakira tras su primer concierto

La cantante colombiana Shakira regresó a los escenarios después de varios problemas de salud que tuvieron en pausa el inicio de su gira 'El Dorado World Tour'.

La barranquillera arrancó ayer sus presentaciones en Hamburgo, Alemania, con multitudinario concierto en el que los asistentes disfrutaron de todos sus éxitos. Tras el show, la artista compartió un video en sus redes en el que manifiesta su agradecimiento con el público.

"Lo hicimos!! He sentido como si actuase por primera vez!!!", escribió en su cuenta personal de Twitter junto al clip.

We did it!!!! It felt like performing for the first time!!! Shak pic.twitter.com/kpO5Q77bGT

