El sensual baile de Esperanza Gómez al ritmo de 'X' que fue criticado en redes

Sin duda alguna ‘X’, el nuevo éxito de J Balvin y Nicky Jam, se ha convertido en el boom del momento y ha puesto a bailar tanto a seguidores como a famosos. Esta vez el turno fue para la estrella porno, Esperanza Gómez.

La colombiana más deseada de la industria para adultos no se resistió ante el ritmo pegajoso de la canción y se le midió a realizar el popular ‘X Challenge’, que por estos días sigue siendo tendencia en las redes sociales.

El sensual baile de la actriz, que quedó registrado en video, fue realizado en una discoteca cuando Esperanza lucía un ajustado y corto vestido negro que, para sorpresa de muchos, se alzó, dejando ver su tanga negra y cerrando con broche de oro su baile.

“Ya ingresando al #xchallenge ojalá a @nickyjampr y a @jbalvin les guste y a todos ustedes… Les mando muchos besitos y feliz día…”, escribió Gómez junto al video, que ya cuenta con más de 360 mil reproducciones.

Al parecer, a la estrella porno no le fue muy bien, pues algunos seguidores aprovecharon la ocasión para criticar su falta de movimiento y mal ritmo al bailar ‘X’, mientras que otros la elogiaron por su belleza y sensualidad.

Hasta el momento no se ha pronunciado, pero no cabe duda que la actriz de 37 años, no deja de ser tendencia y de dar de qué hablar en la web.

“Ya sabemos la profesión y no es propiamente bailar”, “lo tuyo no es bailar”, “tiene mas ritmo un alka seltzer en un masato que esta mujer”, fueron varios de los comentarios negativos de usuarios en Instagram.

Esperanza no es la única que esta semana llamó la atención al son de ‘X’, otras como Fanny Lu y la mexicana Yuri, ambas entrenadoras de 'La Voz Kids', también movieron sus caderas al compás de este tema y se ganaron los halagos de sus fanáticos. Lo más curioso fue que las dos lucieron atuendos deportivos que incluían gorra, jeans y buzo, y además pudimos ver lo mucho que estas rubias se divirtieron bailando.