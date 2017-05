El sensual twerking de Jennifer López que tiene encendidas las redes sociales

Con un sensual movimiento de cadera, la Diva de Bronx, Jennifer López, ha conseguido encender las redes sociales a su favor,

Más de siete millones de reproducciones tiene un video que JLo subió a su cuenta de instagram, en donde se le observa hacer un rápido y sensual twerking mientras canta en Las Vegas ‘Jenny from the block’ junto a su ex pareja Ben Affleck, con quien en 2002 grabó este éxito musical.

Durante el clip, la modelo, cantante y empresaria hace una demostración de sus espectaculares dotes para el baile y mientras sigue la coreografía junto a los bailarines y a Ben Affleck se pone de espalda, se levanta la camisa y hace un rápido twerking que dejó al público pidiendo más.

Observa aquí el clic que tiene felices a los seguidores de esta cantante neoyorquina.