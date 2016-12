Sensual video de la modelo Alessandra Ambrosio

EL ángel de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio dejó a todos boquiabiertos, tras subir a su cuenta de Instagram un video en el que hace un striptease no apto para cardíacos.

En el sensual video se ve a la modelo brasileña, de 35 años, luciendo un sostén y bragas blancas. También se observa que comienza a quitarselo, mientras baila y posa para un desconocido que la observa y la graba con una cámara desde otra ventana, quedando al descubierto más detalles del cuerpo de Alessandra, como el tatuaje que tiene en la espalda.

Lá Voisine Day 19 #loveadvent @thelovemagazine by @philpoynter @marcbeauty @bitton Un vídeo publicado por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

El sexy clip hace parte del calendario navideño de Adviento, que publica la revista inglesa Love, donde Ambrosio es la protagonista del 19 de diciembre. En el calendario no apto para menores de edad, han posado otras tops models como: Emily Ratajkowski, Kendall Jenner, Kim Kardashian y Bella Hadid, representando a un día del mes.

El corto que se titula “La Voisine"(vecino en francés) está ambientado con la canción "The Day Before You Came" del grupo icónico sueco Abba y ha sido dirigido por Phil Poynter, quien ha logrado crear un documento sensual y elegante en blanco y negro.

Este es el video completo.

Aquí otros días del calendario. Los videos son publicados en el portal LoveMagazine

