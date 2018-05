El show de las estrellas y sus primeros 50 años

Este sábado comenzará la celebración de ‘El Show de las Estrellas’, de Jorge Barón, que desde el año pasado es emitido por RCN.

Esto se hará con la transmisión del espectáculo desde Amalfi, en el departamento de Antioquia, el primero de los doce conciertos que se realizarán, a lo largo y ancho del país, con los que Jorge Barón continuará contagiando de alegría y entusiasmo los hogares colombianos.

Para el ibaguereño, esta gira es para celebrar el resultado de lo que más le gusta hacer en la vida, y por eso lo tiene muy feliz poder festejar de manera muy cercana con la gente que lo ha acompañado durante todos estos años.

“El secreto para vivir durante todos estos años con tanto entusiasmo es que disfruto cada momento de mi trabajo, vivo en función de el. Soy una persona trabajadora y quiero seguir haciendo esto hasta el último día”, afirma Jorge Barón.

Son muchos los recuerdos que el presentador tiene de estos 50 años en los que ‘El Show de las Estrellas’ ha llegado a todos los departamentos, muchos municipios de Colombia y algunos países como México. Recordarlos no es tarea difícil para Jorge Barón, pues tiene firme en su memoria, desde el primer traje que utilizó para su primera aparición en tarima, donde usó el saco de su primo, hasta un momento especial que no duda en mencionar, como lo fue la venida del Papa Juan Pablo II en 1986 al país, donde el Pontífice bendijo la unidad móvil a color que en ese momento había adquirido para la transmisión a nivel mundial.

Recuerda también con mucha alegría y determinación, la manera en que nacieron frases como: ‘¡Entusiasmo!’, ‘agüita para mi gente’ y la tradicional ‘patadita de la buena suerte’, a la que asegura hoy en día, ha modernizado. “Ya hoy, además de dar la patadita de la buena suerte, doy el besito de la buena suerte a las mujeres”, cuenta entre risas.

VIAJANDO POR COLOMBIA

- ¿Qué significa para usted celebrar 50 años de carrera?

Es toda una vida trabajando por el entretenimiento de nuestra gente, trabajando desde la televisión y construyendo país. Llevando alegría, paz y compañía a los distintos rincones de Colombia. Dando la oportunidad al talento nacional en diferentes ámbitos, como el musical, actoral, porque también hemos sido pioneros de la industria. En nuestra programadora se han formado actores, técnicos, locutores, presentadoras y naturalmente, muchas estrellas que hoy no solo son figuras nacionales sino también internacionales y que tuvieron sus comienzos en nuestra programadora.

- ¿Cuál es el recuerdo más importante que tiene de estos años?

Son muchos, podría mencionar el programa que realizamos en el Madison Square Garden donde mil latinos vibraron ese día por las canciones de nuestros artistas invitados. También podría decir que la transmisión de su santidad el Papa Juan Pablo II cuando vino a Colombia. Además de todos los recorridos que hemos hecho por el país, primero como embajadores de la música colombiana, luego con las estrellas de las canciones viajábamos por todo el país, donde también descubríamos talento. Hemos visitamos más de 700 municipios y aún me faltan.

- ¿Cómo va a hacer la celebración?

Ya comenzamos, lo vamos a hacer con 12 conciertos a lo largo y ancho del país. Será la gira de los 50 años de El Show de las Estrellas y se va a transmitir los sábados a las 10:00 de la noche en RCN. Los asistentes y los televidentes van a disfrutar de muchos cantantes, además de sorpresas como el retrovisor, donde revivirán conciertos como el de Rafael Orozco.



- ¿Qué parte del país le falta visitar?

Algunos municipios, estamos en un 70 %. Pero por ejemplo, todos los departamentos ya los hemos visitado y si Dios me da vida, salud y patrocinadores (risas), estaremos en todos.



- ¿Qué sueño le hace falta cumplir?

Muchos. Seguir viviendo con buena salud y trabajando hasta el último momento, esa es mi ilusión.



- ¿Qué es lo que más disfruta cada vez que llega a una región del país?

El final de cada show (risas). Cuando termino una grabación y el sitio donde estamos todavía está repleto de gente después de 15 horas de espectáculo y ver que la gente no se quiere ir, pidiendo más canciones, eso es lo que más disfruto. Es bueno ver que todo ese trabajo ha sido tan exitoso y que la gente continúe pidiendo más, deseando que sigamos trabajando para verlos contentos, eso es lo que más me gusta.