'El Skorpión', el nuevo picó de Kevin Flórez

El cantante de Champeta Kevin Flórez Rodríguez, informó que compró el pico icónico de la ciudad de Barranquilla “Skorpión Disco Show” de su antiguo propietario Cesar Mercado porque iba a ser vendido y él quería rescatar ese patrimonio musical.

“Darle la oportunidad a los jóvenes de toda la ciudades de la costa para hacer canciones de champeta y artistas que están haciendo música comiencen a sonar en el pico, con más facilidad y apoyo porque los picos son la emisora ambulante del pueblo” manifestó el artista cartagenero.



El “Skorpión Disco Show” es una máquina musical que viene desde los años 90 siendo el orgullo picotero de Barranquilla, creado por Cesar Mercado Castañeda donde han cantado artistas reconocidos del género como Jhonky, Yao, Porky, Mr Black, Eddy Jey, liderando la escena picotera por muchos años por su calidad e innovación en sonido y espectáculo en todo el Caribe colombiano.



El intérprete de éxitos como “La Invite a Bailar” y “Fin de Semana”, dijo que el pico viene recargado con mucha música, no solo de Kevin Flórez sino de artistas internacionales, locales de la Champeta y nuevos talentos de la costa Caribe.



“La idea es rescatar el sabor de nosotros, del caribe, que no se perdiera el pico “El Skorpión” y no va a haber rivalidades entre otros picos sino música para el crecimiento del género y oportunidades de vida para jóvenes que quieran salir adelante con la champeta” añadió el cantautor.



El Picó



“El Skorpión” tendrá como sede la ciudad de Barranquilla y será administrado por el reconocido disquero Humberto Castillo Rivera, quien viajó a África para traer la música del viejo continente a Colombia y estuvo cerca de 10 años trabajando como gerente administrativo en el Rey de Rocha.



Actualmente el picó está compuesto por juego de luces de cabezas móviles, máquinas de humo, laser, lanza papeles, pirotecnia y en materia de sonido 16 bajos, 12 medios a 4 vías con tecnología italiana, sueca y de EEUU. Además está en proceso de adquirir una pantalla gigante led, nueva tarima, estructura y cambio de amplificación para superar la potencia actual.



En referencia a la prohibición de permisos de las autoridades para bailes del picó, aseguró que no se debe satanizar la cultura sino trabajar conjuntamente para el buen comportamiento; el picó es una práctica festiva que no es exclusiva de Colombia sino también se da en Brasil, Jamaica, México y todo el caribe.



“Hacemos un llamado a las autoridades para que trabajemos en conjunto para sacar a los jóvenes de las pandillas y que hagan música como proyecto de vida. Una alianza entre la fundación “Persiguiendo Sueños” de Kevin Flórez y la alcaldía o gobernación para convertir de jóvenes “en riesgo” a jóvenes artistas y que sean muchos los Kevin Flórez del futuro” sentenció Humberto Castillo.



¿Qué trae el 2017 para Kevin Flórez?

El cartagenero reveló que entre sus planes para el 2017 está un nuevo álbum que tiene muchas colaboraciones musicales con artistas internacionales como Kafu Banton, Flex, Messiah y nacionales como Mr Black, Cousin, Dj Dever entre otros. (Kevin Flórez, imparable este 2017)



Para el Carnaval de Barranquilla espera que su canción “Escápate”, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en su canal de youtube, sea éxito y también las colaboraciones como “Coleto” y “El Tambor remix” con todos los artistas de champeta.



Además en sus show en tarima, este año está incluyendo una muestra del picó “Skorpión” para exponer al público la cultura picotera y donde se toca el piano “SK-5” del cual se emiten los efectos de sonidos característicos de las maquinas musicales.