El truco de las actrices de 'Sin senos sí hay paraíso' para lucir más sensuales

Las cirugías no es lo único que utilizan las famosas para verse más bellas, a veces también acuden a ciertos ‘truquitos’ para lograr los efectos en su cuerpo que vemos en las producciones de la televisión colombiana.

Este es el caso de las actrices de ‘Sin senos sí hay paraíso’, que con tal de no operarse, usan rellenos tanto en su cola como en los senos para verse más voluptuosas.

Daniela, interpretada por Johana Fadul, es una de las actrices que le tocó hacerse cambios para verse mucho mejor. Mientras que en la serie, vemos que se operó senos, cola y se hizo lipo, como regalo de 15 años de su mamá, La Diabla, la realidad es que a Johana le ponen relleno en su ropa interior para tener glúteos y senos más grandes.

“A mí me 'engallan', porque me ponen extensiones, yo soy operada de los senos, pero me ponen relleno para que se vean más grandes, y en cuanto a la cola, no es que no tenga, pero debo utilizar panties con relleno de algodón", dijo la actriz al Canal Caracol.

Por su parte, Catalina, la pequeña, personificada por Carolina Gaitán, también utiliza relleno en su busto y el pelo no es natural, pues tiene que usar peluca, la cual se ve muy real.

Finalmente, otras como Majida Issa, la popular Diabla, ha tenido que someterse a varios cambios para verse más sensual. Una dieta rigurosa para resaltar su cintura y caderas, corte y cambio de color de cabello, son algunas de las modificaciones que se ha realizado, pues la actriz asegura que nunca pasaría por el quirófano.

‘Sin senos sí hay paraíso’ es una de las producciones de Caracol que más ha dado de qué hablar y que tiene al canal posicionado en los primeros puestos del rating nacional.

