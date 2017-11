El 'twerking' de Luisa Fernanda W que generó duras críticas en redes

Duras críticas recibió la famosa youtuber colombiana Luisa Fernanda W tras protagonizar un sensual baile al ritmo de música urbana, que en vez de cautivar a sus seguidores, lo que provocó fue todo un revuelo en redes sociales.

El video del polémico baile fue compartido por la joven en su cuenta de Instagram donde ha recibido, en su mayoría, comentarios negativos relacionados con su movimiento y su atuendo, que fue tildado de "vulgar" y "sin clase".

En las imágenes aparece Luisa Fernanda luciendo dos buzos diferentes, uno amarillo y otro negro, con un corto short negro que dejó ver los exuberantes movimientos que hacía con su cola a ritmo de temas de moda como ‘Criminal’ de Ozuna con Natti Natasha y 'Swalla' de Jason Derulo.

El clip, que ya cuenta con más de 600 mil reproducciones, recibió comentarios de algunos seguidores que la llamaron “inmadura”, otros la critican porque no sabe bailar, otros afirman que “está recurriendo a cosas ridículas para ganar seguidores” y los últimos la comparan con Melina, la nueva novia del ganador del Desafío 2017 y su ex, Mateo Carvajal.

"Me encantaban los videos de antes que pesar que cambio y ahora no sube nada bueno", "Hayyy noooo que horriblee....nada q ver con la Luisa de antes", "Ya no encontró más maneras de llamar la atención", fueron otras de las críticas que seguidores realizaron en su publicación.

En medio de tantas opiniones negativas, también hubo algunos que salieron en su defensa y aseguraron que la chica baila muy bien.

Cabe recordar que Luisa Fernanda es reconocida por compartir videos en YouTube sobre su vida y en esta ocasión quiso dar tips para aprender a hacer el popular ‘twerking’, pero al parecer no lo logró, pues en vez de recibir elogios solo consiguió críticas que coinciden en que la chica está desesperada por llamar la atención.