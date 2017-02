El vallenato de los hermanos Quejada

Martha es licenciada en etnoeducación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) pero asegura que su pasión y la de su hermano Martín siempre fue la música.

Martha decidió desde muy joven que sería una gran bajista y dedicó parte de su tiempo al instrumento. Cuenta que ser bajista es casi un pecado, es un instrumento en que la mayoría de sus músicos son hombres. Llegó un momento que no quería saber nada de la música, pero su hermano, al que adora con el alma, le llevó una carta que le iba a permitir a ella y otras 8 mujeres tocar en una presentación, y fue así como en el 2000 se conformó el grupo “Vallenato de los hermanos Quejada Martha y Martín”. “A las mujeres se les dificulta incursionar en el vallenato y el grupo está enfocado en mostrar el talento de la mujer”, expresa Martín.

Aprovechando su título de licenciada, Martha dicta conferencias sobre la visibilización de la mujer en el vallenato y eso le permite tocar temas de género. Con estas charlas pretende que a la mujer se le de el valor que merece dentro de la sociedad y que se reconozca como un ser humano capaz de realizar todo lo que se proponga. “A través de la música y mi perfil como docente seguiré trabajando por las mujeres”, expresa Martha sin titubeos.

Esta pareja de hermanos cuenta con la fortuna de tener dentro de su grupo mujeres que fueron músicas de Patricia Teherán y Rita Fernández, quienes dejan el corazón en cada presentación. “Algunas compañeras han tocado en grupos grandes y son muy profesionales así que a todas nos toca ponernos a la par de ellas y como somos un grupo mixto, hasta los hombres lo hacen”, revela Martha.

Los hermanos aseguran que para reflejar inclusión y talento es necesario que estén ambas figuras en el grupo. Aseguran que no es fácil que todas las mujeres que integran el grupo estén disponibles en todas las presentaciones, ya que además de músicas, la mayoría también son mamás, amas de casa y ejercen una profesión.

Martha asegura que el mejor pago de este trabajo es la satisfacción de cumplir con el objetivo y mostrar las capacidades de la mujer en un escenario. “Con esto no estamos ganando nada, una vez le pregunté a martín por qué estábamos en esto si lo financiábamos con nuestros propios recursos y él me respondió: porque ayudar a los demás nos hace felices”, expresa Martha.

Pueden escuchar entrevistas y ensayos en su canal de Youtube marthainesquejada.