El vallenato de Martha y Martín, los hermanos Quejada

Martha y Martín Quejada quieren visibilizar a la mujer en el mundo del vallenato. A través de su agrupación, ‘El vallenato de los hermanos Quejada’, luchan contra la discriminación que el género femenino sigue enfrentando al incursionar en un medio que muchos consideran machista.

Las dificultades que enfrentó Martha para avanzar como bajista en el vallenato fueron la principal razón para que Martín, quien es percusionista, creara un grupo en donde se exaltara y se reconociera el talento de las mujeres, quiere darles ese espacio que muchas veces les fue negada.

“Cuando empecé me di cuenta de que tenía muchos obstáculos como mujer. Siempre querían a un hombre porque se cree que el peso de un bajo debe ser para un hombre. Y eso también lo pude notar con otras compañeras. En un principio no creí mucho en la idea de Martín, pero cuando llegó con un primer contrato me llené de ánimo y satisfacción por lo que él había logrado”, cuenta Martha.

Martha se formó como licenciada en etnoeducación y enfocó sus estudios en la inclusión de la mujer en el vallenato y todos los tropiezos que esta ha tenido, tomando como punto de partida la experiencia ‘Las musas del vallenato’, el reconocido grupo femenino del que hizo parte la artista cartagenera Patricia Teherán.

“Aunque ya se ve a muchas mujeres tocando en un escenario, todavía hay mucho trabajo por hacer y ellas puede tener una mejor posición en este género musical. Nosotros no solo impulsamos a las niñas que trabajan con nosotros, como es el caso de nuestras voces líderes, Teddy Puello, Milena Castro y Ruth Villa; también a aquellas que tengan potencial no solo para cantar sino para tocar cualquier instrumento”, añadió Martín.

Martha agrega que son muchos los tropiezos que las mujeres han vivido y que no todo es color de rosa. “Gracias a Dios ya se están recogiendo los frutos y estamos viendo una mayor aceptación de los grupos femeninos. Otro avance es que desde el año pasado se viene realizando el Encuentro de Vallenato Femenino (Evafe), en Valledupar, donde van a concursar acordeoneras, agrupaciones y cantantes”.

Regresa Esmeralda Orozco

En esta oportunidad, Esmeralda Orozco, voz líder, conocida como ‘la Reina del vallenato’, se une a esta campaña de los hermanos Quejada para seguir demostrando que sí vale la pena apostar por la mujer artista en el vallenato.

Esmeralda es reconocida en Colombia por la canción ‘Hoja en blanco’, que interpretó a dúo con el compositor y acordeonero Omar Geles. Esta artista se radicó en Venezuela hace varios años y obtuvo fama y trayectoria. Desde allá pudo viajar a Ecuador, México y otros países.

Hoy regresó nuevamente a Colombia para seguir su carrera y ha notado que aún persisten barreras, por ello quiere concientizar, junto con Martha y Martín, a todas las mujeres del vallenato que deben apoyarse para seguir avanzando en su camino artístico.