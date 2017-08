Elianis Garrido conquista la 'pantalla chica'

Elianis Garrido se destaca por sus diferentes facetas: abogada, modelo, bailarina, reina, porrista y filántropa. Esta barranquillera ha arrasado con todo desde su polémica participación en el programa del canal RCN, ‘Protagonistas de nuestra tele 2012’.

Elianis nos contó que está feliz porque ha dado un paso gigante en su carrera actoral, entró a formar parte del elenco de a exitosa serie hispanoamericana ‘Sin senos sí hay paraíso’, y confiesa que espera de un par de proyectos para cine.

¿Cómo cambió ‘Protagonistas’ tu vida?

- De muchas maneras, para empezar me sacó del anonimato, me dio la fuerza para perseguir mi sueño. A pesar de las circunstancias en que salí del programa, y que la gente no paraba de hablar de eso, me ayudó a que en Bogotá se me abrieran muchas puertas. Tuve mucha gente que creyó en mí y protagonistas cambio mi vida de manera positiva.

¿Y cómo va tu carrera de actriz?

- En este momento estoy grabando ‘Sin senos sí hay paraíso’. Mi personaje es muy chévere, va por toda la historia dando de qué hablar, estoy orgullosa de ser parte del elenco. Por otro lado, estoy a la expectativa de dos proyectos en cine que están en negociación.

Mi mayor sueño es ser el orgullo de la gente que me ama. Y en cuestiones profesionales y materiales, Hollywood.

¿Cuáles son tus proyectos a corto, mediano y largo plazo?

- Tengo muchos proyectos, seguir trabajando con mi fundación, seguir buscando oportunidades en televisión y cine. Este año espero terminar la novela, y sigo con mi gira, visitando varias ciudades. También vienen más campañas publicitarias. Y claro, seguirme preparando para las oportunidades que van llegando.

¿Qué ha sido lo más gratificante de tu carrera, y lo más difícil?

- Lo más gratificante es el contacto con el público, y el reconocimiento positivo de la gente. Ganarme poco a poco el respeto de mis compañeros de trabajo, creo que eso ha sido también muy difícil, ganarse el respeto y que lo vean de una manera seria y que la gente sepa que uno es responsable y que está luchando por sus sueños. Lo más difícil en parte al inicio fue alejarme de mi familia físicamente, pero nada que no solucione un avión. Y creo que las redes sociales son algo muy difícil para mí todavía, trato de ser muy prudente y consecuente pero es difícil recibir ataques todos los días y hacer de oídos sordos, bloquear y pasar la página.

Y en cuestiones de amor...

Feliz, tranquila, contenta. Mi corazón está enamorado.

A pesar de las circunstancias en que salí del programa, y que la gente no paraba de hablar de eso, me ayudó a que en Bogotá se me abrieran muchas puertas”.