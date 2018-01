Elianis Garrido desmiente su participación en La Red

Varios días después de que Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela, indicara que Elianis Garrido reemplazaría a la presentadora Mary Méndez en el programa de entretenimiento La Red de Caracol, debido a que la samaria se encuentra de vacaciones en Europa, la barranquillera negó la información.

De acuerdo con una entrevista con Q’hubo, la también actriz contó que no hará parte del programa de entretenimiento por motivos laborales.

“La verdad no voy a ser presentadora de La Red. Tuve que decir que no porque los días que se iba a grabar el programa, yo iba a estar en Girardot grabando ‘Sin senos sí hay paraíso’ y por problemas de tiempo no pude aceptar”, manifestó.

Por último, agregó que no descarta la posibilidad de presentar algún programa de televisión.