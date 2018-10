Video: mujer le propone matrimonio a su novio en el concierto de Silvestre

“Se cambiaron los papeles, esto ya no se hace con anillo sino con camiseta”, fueron las palabras de Silvestre Dangond después de terminar el concierto que dio el sábado en el estadio Once de Noviembre de Cartagena, justo cuando Briyette Vélez Hernández, de 29 años, le pidió matrimonio a su prometido Jorge Luis Meza Shaikh, de 38, al quitarse la camiseta y mostrar la que tenía debajo que decía: “Cásate conmigo”.

De acuerdo a la afirmación de Silvestre, Briyette le respondió: “No, también hay anillo”, y desde entonces Jorge Luis, su futuro esposo, lo luce con orgullo en su dedo derecho.

Todo esto se realizó en el marco del concurso promocional de la emisora Olímpica Stereo, denominado Cásate conmigo, refiriéndose a una de las canciones exitosas del artista, en el que Briyette participó y ganó sin comentarle nada a su pareja. Él sólo debía tomarle una foto.

La boda se realizará en la segunda semana de marzo del 2019, en Armenia, de donde es oriunda Briyette Vélez.

Emocionado

“Yo dije que sí de inmediato. Esto fue tremenda sorpresa para mí, pero me sentí muy emocionado porque desde hace algún tiempo le insinué a través de una carta que quería formalizarme con ella: tenemos nuestra propia empresa, el apartamento, los muebles, nos regalaron la nevera y la lavadora... Ya yo estaba preparado para casarme, la indecisa era ella, por eso me asombré muchísimo, porque además de ser tímida se atrevió a proponérmelo delante de un artista que ambos admiramos mucho, (refiriéndose a Silvestre Dangond) y no es común que una mujer lo haga, pero es bueno salir de la rutina”, mencionó Jorge Luis Meza.

Era un amor a distancia

Jorge Luis le contó a Q’hubo que ambos se conocieron a través de una llamada a distancia cuando trabajaban con una empresa de servicios turísticos.

Como Briyette es de Armenia, en ese entonces laboraba allá y decidió conocerse con Luis en Bogotá. Allí se enamoraron y decidieron tener una relación que hasta entonces lleva cinco años.

“A veces yo viajaba hasta allá o ella venía a Cartagena a visitarme, pero desde hace un tiempo decidí tener mi propia empresa que es una panadería y me ha ido muy bien. Le dije que se arriesgara a venirse a vivir conmigo en Cartagena, que trabajáramos juntos en mi empresa y hasta entonces todo ha resultado fenomenal”, subrayó el prometido.

Tanto Briyette como Jorge Luis son administradores de empresa y desde ya se encuentran haciendo los preparativos de su boda.