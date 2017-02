Ellas serán las anfitrionas en el Concurso Nacional de Belleza 2017

Las dos se llaman Laura, con bellezas diferentes entre sí, pero con una misma responsabilidad, ser las mejores anfitrionas en el Concurso Nacional de Belleza que la próxima semana comienza en Cartagena.

Se trata de Laura Barbosa Tejada y Laura González Ospina, las representantes de Bolívar y Cartagena, respectivamente, quienes están en la recta final de su preparación para este reinado nacional, que por primera vez se realiza en el mes de marzo.

TODO POR BOLÍVAR

Con 23 años de edad, Laura Barbosa Tejada, Señorita Bolívar, nació en Cartagena y es Administradora de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, tiene un MBA en Administración de la Universidad de Barcelona (España) y domina el inglés y francés.

Mientras que su tiempo libre, poco en estos meses de preparación, lo suele dedicar a cantar, bailar, hacer ejercicio y compartir con sus seres queridos, cree que su mejor arma para disputar la corona máxima de la belleza colombiana es su carisma, perseverancia, alegría y solidaridad.

- ¿Cómo ha sido la experiencia en esta recta final de la preparación al Concurso Nacional de Belleza?

Ha sido maravillosa, desde que inicié mi preparación he tenido muchos cambios, en especial una fortaleza de carácter. La verdad que me tomó por sorpresa que trasladaran el concurso de noviembre a marzo de este año, pero también es cierto que el tiempo de Dios es perfecto y maravilloso, más tiempo para prepararnos y para poder integrarnos más con las compañeras de certamen.

- ¿Cómo ve los cambios que ha tenido el Concurso Nacional de Belleza para este año?

Creo que al final nos beneficia a todos y nos da la posibilidad de mostrarle a Colombia lo que siempre hemos querido mostrar, el hecho de ser mujeres reales, líderes, que deseamos llevar un mensaje de paz y amor al país, erradicando esa imagen de que las reinas son huecas.

Todo cambio trae una resistencia al principio, porque cuando asumimos la responsabilidad de representar a nuestros departamentos no sabíamos que estos cambios de fecha podrían ocurrir, pero esto generó la oportunidad de acoplarse más con el equipo del Concurso Nacional de Belleza, el equipo del canal RCN y entre nosotras las candidatas, lo que hace que la experiencia sea maravillosa.

- ¿Cuánto tiempo lleva de preparación?

Fui elegida en mayo del año pasado y no ha parado mi preparación, aprovechando la oportunidad de tener más tiempo de lo usual para llegar mejor preparada.

- ¿En qué ha trabajado más durantemente estos meses de preparación?

Inicié de ceros porque no tengo una trayectoria como modelo y mucho menos en fotografía o cómo enfrentarme a una cámara. Lo que si tenía eran muchas ganas y siempre me he cuidado en alimentación y mucho ejercicio.

He necesitado clases de pasarela, protocolo, fotografía y todos los elementos que requiere una reina y la verdad que ahora veo los videos y las fotografías de mi trabajo en un comienzo y el cambio ha sido increíble.

- ¿Cómo maneja la ansiedad que generan este tipo de eventos?

Yo tengo un truco y es que me gusta cantar, y cada vez que voy a salir a un evento o actividad que me produce ansiedad, minutos antes siempre canto. También me pongo a bailar o hago reír a mis compañeras, lo cual me relaja mucho.

- ¿Qué gustos ha tenido que dejar de lado en esta preparación?

En especial el tiempo para uno, porque hay una fuerte rutina de tareas por cumplir y no tienes tiempo ni para ti y mucho menos para la vida social y salir a comer con amigos, porque la dieta es estricta y hay que levantarse muy temprano para hacer ejercicio.

- ¿Por qué querer ser reina?

El Concurso Nacional de Belleza no está buscando a la mujer más bella de Colombia, lo que busca es a la mujer más completa, a la mujer integra, que quiera trabajar por el país y esté dispuesta a darle su corazón a quien más lo necesita. Transmisora de paz y que lleve alegría a todo el territorio.

JOVEN CON EXPERIENCIA

Aunque nació en Cali hace 22 años, es cartagenera por herencia y corazón, Laura González Ospina, Señorita Cartagena, será una anfitriona que no pasará desapercibida, no sólo por su 1,78 centímetros de estatura, también por tener una personalidad arrolladora y una sonrisa que encanta.

Todo esto, junto a su experiencia en la actuación y el modelaje al ser egresada de la Escuela de Formación Actoral Casa E y su perfecto dominio del inglés y francés.

Para esta mujer risueña, tranquila y disciplinada, este concurso significa una gran oportunidad de entregar ese mensaje de tolerancia y solidaridad entre unos y otros.

- ¿Cómo ha sido la experiencia camino al Concurso Nacional de Belleza?

Todas estamos muy sorprendidas porque teníamos la referencia de las ediciones anteriores y la tradición, de décadas, de lo que ha sido el Concurso Nacional de Belleza en el mes de noviembre, por lo que todo para nosotras ha sido una verdadera sorpresa, lo cual también tiene su gran encanto.

Todos los cambios son para bien, con sorpresas muy lindas y recuerdos que tendremos para toda la vida.

- ¿Cómo han sido las grabaciones en RCN?

Han sido enriquecedoras, porque con esta experiencia llegaremos a Cartagena mucho más seguras, con más experiencia, tanto en contacto con los periodistas, las cámaras, la gente y las pasarelas.

Se debe tener en cuenta que muchas de las participantes jamás habían tenido experiencia en la presentación o el modelaje, y pese a la preparación de los últimos meses, no es lo mismo que enfrentarse a la realidad como venimos haciéndolo en RCN.

- ¿En ese aspecto usted les lleva ventaja?

Yo he tenido mi experiencia y son las cosas que creo que pueden marcar la diferencia para bien en Cartagena.

- ¿Juega a favor ser local?

Sin duda jugará a mi favor y más porque estoy enamorada de mi pueblo. Cada vez que me paro frente a ellos el apoyo es inmenso y las críticas han ido quedando atrás. Creo que me ha ido fortaleciendo y creo que me va hacer crecer en el escenario.

-¿Cómo será el reinado en un mes como marzo?

Creo que los cartageneros planean un noviembre chiquito, refiriéndose a traer algo de las fiestas de esas épocas a noviembre, con todo el amor del mundo y el corazón abierto pero en el mes de marzo.

- ¿Por qué querer ser Señorita Colombia?

Porque es un experiencia que te hace una mujer disciplinada, que conoce más a su país, que se reconoce como colombiana, reconoce el folclor dentro de sí y la ternura de la colombiana y el coraje para pararse frente al mundo y decirlo.