Emily Ratajkowski paralizó las redes con estas espectaculares fotos en Cartagena

Cartagena sigue siendo el destino favorito de las celebridades nacionales e internacionales para pasar vacaciones, casarse y hasta comenzar nuevos proyectos.

Esta vez la que paralizó la ciudad y las redes sociales fue la reconocida modelo inglesa Emily Ratajkowski, quien decidió disfrutar de los hermosos paisajes de La Heroica junto a sus padres y su esposo Sebastian Bear-McClard.

La famosa modelo visitó el fin de semana los lugares más emblemáticos de la ciudad y con su cuerpazo adornó las calles y playas, calificándolas como un ‘paraíso navideño’. Varios transeúntes aprovecharon la estadía de la actriz para tomarse fotos con ella.

Aunque no se conocen detalles de la llegada de Emily a Cartagena, lo cierto es que fue el destino elegido por ella y su familia para pasar la Navidad.

“¡Merry Christmas from our family to yours! (Feliz Navidad de mi familia para ustedes). ¡Muchas gracias, Cartagena!”, fue el mensaje con el que la también actriz acompañó las fotos que compartió en Instagram.

Con un diminuto bikini negro, la modelo calentó las redes y recibió cientos de elogios de seguidores descrestados por su tonificado cuerpo.

Las imágenes ya cuentan con más de 1 millón de ‘me gustas’. Aquí te dejamos algunas de las mejores.